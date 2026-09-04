Après les rumeurs, place à l'officialisation. Big N a confirmé via son application maison, Nintendo Today, la diffusion non pas d’un, mais de deux Nintendo Direct dès la semaine prochaine. Les joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pourront ainsi découvrir les plans du constructeur japonais pour le 40e anniversaire de Zelda, ainsi qu’un Nintendo Direct classique qui devrait réserver son lot de belles surprises.

Deux Nintendo Direct en septembre 2026

Après PlayStation, c’est donc au tour de Nintendo d’annoncer une double conférence, qui, on l’espère, sera plus intéressante que le dernier State of Play. Les festivités débuteront dès le mardi 8 septembre 2026 à 16h00 avec un Nintendo Direct consacré aux 40 ans de Zelda. Pendant 30 minutes, la firme de Kyoto célèbrera l’une de ses licences les plus populaires, notamment en dévoilant davantage d’informations sur Zelda Ocarina of Time Remake, prévu dans le courant de l’année sur Nintendo Switch 2. Une console aux couleurs de la franchise avait quant à elle leaké. Il ne fait aucun doute que le constructeur la dévoilera sous toutes ses coutures pendant l’événement.

Le lendemain, le mercredi 9 septembre toujours à 16h, Big N nous donnera un second rendez-vous pour un Nintendo Direct classique. Pendant 45 minutes, le constructeur et ses partenaires dévoileront les prochaines nouveautés de la Nintendo Switch 2, mais aussi de sa grande sœur. Portages, nouveautés, gameplay, dates de sortie et exclusivités devraient encore animer la conférence. Il se murmure d’ailleurs que Witchbrook, le pendant magique de Stardew Valley y annoncerait enfin sa date de sortie, 10 ans après son annonce.

8 septembre à 16h00 : Direct pour les 40 ans de Zelda (30 minutes)

: Direct pour les 40 ans de Zelda (30 minutes) 9 septembre à 16h00 : Nintendo Direct général (45 minutes)

Quels jeux attendre du Direct général ?

S’il ne fait aucun doute que Zelda Ocarina of Time aura le droit à une belle présentation lors du Direct consacré à l’anniversaire de la licence, le Nintendo Direct général ne manque pas de prétendants. Côté exclusivités, la firme de Kyoto devrait en profiter pour montrer ses prochains jeux, à l’instar de Fire Emblem Fortune’s Weave, Nintendo Switch Sports Resort ou encore The Duskbloods, le jeu multijoueur de FromSoftware qui s’est récemment laissé approcher dans une bêta fermée. Côté portages, l’intégrale de Kingdom Hearts en version native, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ou encore Metaphor: ReFantazio pourraient profiter de l’événement pour se rappeler à notre bon souvenir.

Puis il y a les jeux à paraître qui sortiront sur Nintendo Switch 2. Et puisque Square Enix semble bien parti sur sa lancée, on voit bien FF7 Revelation continuer sa campagne de communication en dévoilant du gameplay sur Nintendo Switch 2, quelques jours avant le début du Tokyo Game Show 2026. Selon l’insider Nate the Hate, Witchbrook devrait donc enfin dévoiler sa date de sortie, lui qui, aux dernières nouvelles, est toujours prévu en 2026. Côté Stardew Valley-like, on espère que ce Nintendo Direct lèvera également le voile sur la nouvelle date de sortie de Grave Season, le jeu qui ajoutera une dose de mystère au genre en ajoutant un serial killer dans la ville. Côté rumeurs, il se murmure que Capcom pourrait faire une annonce attendue de longue date : Ace Attorney 7, en plus de montrer la version Nintendo Switch 2 de Monster Hunter Wilds, dévoilée il y a quelques mois. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir ce que nous réservent ces deux Nintendo Direct.

Source : Nintendo Today