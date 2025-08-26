Finalement, peu de temps après la Gamescom 2025 et en vue de préparer le terrain pour le Tokyo Game Show, un nouveau Nintendo Direct semble sur le point d’arriver.

Et si la rentrée commençait fort pour les fans de Nintendo ? D’après la chaine YouTube SwitchForce, un nouveau Nintendo Direct aurait lieu le 12 septembre. Une date qui surprend, puisqu’elle tombe un vendredi, un jour rarement choisi par Nintendo pour ce genre d’annonce. Et ca serait finalement peu de temps après la Gamescom 2025.

Une source crédible ou un simple coup de bluff pour un Nintendo Direct?

La communauté reste divisée. Certains rappellent que SwitchForce avait vu juste lors d’un précédent Nintendo Direct, ce qui lui donne un peu de crédit. Mais d’autres pensent qu’il pourrait simplement jouer au hasard pour créer le buzz. Une chose est sûre : annoncer une date précise, c’est risqué, et ça attire forcément l’attention.

Le choix du 12 septembre ne doit rien au hasard pour un Nintendo Direct. Certains fans estiment que Nintendo cherche à éviter toute association avec le 11 septembre, surtout aux États-Unis. Et puis, septembre est toujours un mois stratégique : pour préparer le terrain pour le Tokyo Game Show et les grosses sorties de fin d’année. On pense évidemment à Metroid Prime 4, toujours sans date, ou à un possible nouveau Mario, alors que son 40e anniversaire approche. Bref, les possibilités sont finalement assez nombreuses.

Une communauté déjà en ébullition

Sur Reddit, les débats sont enflammés. Les plus optimistes imaginent un Nintendo Direct « général », avec des annonces sur toutes les licences phares. Les plus prudents rappellent que Nintendo change parfois ses plans au dernier moment.

Si ce Nintendo Direct du 12 septembre est réel, il pourrait bien être majeur. Entre un gros focus sur Mario, de nouvelles infos sur Metroid Prime 4 et pourquoi pas un teasing conséquent autour du futur du catalogue de la Switch 2, l’attente risque d’être énorme. En attendant, il ne reste plus qu’à patienter. Mais une chose est sûre : l’idée d’un Direct en septembre suffit déjà à mettre les fans en transe. Et vous ? Qu'attendez-vous d'une conférence Nintendo ?

Source : SwitchForce