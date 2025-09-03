Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le prochain Nintendo Direct devrait avoir lieu d'ici quelques jours, probablement la semaine prochain. La firme de Kyoto tient traditionnellement une conférence en septembre depuis des années et les rumeurs s'accordent de plus en plus pour confirmer qu'elle se tiendra belle et bien une fois de plus en 2025. Dès lors, qu'attendre de cette future présentation pour la Switch 2 ?

Des annonces surprises pour un grand Nintendo Direct

Après les conférences Nintendo des derniers mois, il serait temps de passer à la vitesse supérieure pour la Nintendo Switch 2 ! Depuis la présentation de la console en avril dernier, les exclusivités se font discrètes, en dehors de temps de communication dédiés à un titre en particulier, comme ce fut le cas pour Donkey Kong Bananza ou Kirby Air Riders.

Dès lors, les fans de Nintendo rêvent de voir de gros jeux s'annoncer lors de ce Nintendo Direct. Parmi les plus grosses attentes, il y a forcément celle d'un nouveau Mario 3D. Cela paraît peu probable en raison de l'importance donnée au dernier Donkey Kong. Cependant, on imagine mal la société ne pas rendre honneur à sa plus ancienne mascotte à l'approche des 40 ans de la licence... Croisons les doigts !

© Nintendo / Nintendo EPD.

Bien sûr, il y a d'autres licences phares de Nintendo que nous aimerions voir pendant ce nouveau Direct ! En tête de lice, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur un nouvel Animal Crossing. New Horizons a été un tel phénomène sur la première Switch que tout le monde attend un épisode inédit maintenant. Dans un tout autre genre, l'effervescence augmente autour du retour de Fire Emblem. Cela fait plusieurs mois que des indices apparaissent sur la toile. La prochaine conférence serait-elle le moment choisi pour une annonce ?

Enfin, des Nintendo Switch 2 Edition ont toutes les chances d'être annoncées lors de ce prochain Nintendo Direct. Tout un tas de jeux cultes en profiterait merveilleusement, par exemple les Xenoblade, ou encore les Luigi's Mansion qui collent parfaitement à l'ambiance automnale. De même, du nouveau contenu pour des jeux déjà sortis ne serait pas de refus, tout spécialement pour un certain Mario Kart World pour lequel on ne refuserait un bon DLC ou une grosse mise à jour.

© Nintendo.

Plus vraisemblablement, nous comptons sur le prochain Nintendo Direct pour nous donner des nouvelles d'exclusivités Switch 1 et 2 qui doivent encore se positionner dans le calendrier. Nous pensons tout particulièrement à Metroid Prime 4 Beyond et Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. L'un comme l'autre sont prévus pour 2025, mais n'ont pas donné de date exacte.

D'ailleurs, une autre exclusivité n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est attendu pour la fin de l'année, mais nous n'en avons pas vu la couleur depuis la présentation de la Nintendo Switch 2 en avril. Il serait donc temps d'en avoir un aperçu plus concret. Tant que nous parlons de retour de licence, l'annonce d'un Tomodachi Life pour 2026 laisse rêveur. Nous ne dirions pas non à un trailer supplémentaire lors du prochain Nintendo Direct.

Des portages que beaucoup espèrent sur Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 ayant ouvert la porte aux éditeurs-tiers, nous nous attendons encore à une flopée de portages ! Hades 2 sera par exemple une exclu temporaire sur la machine et sa grande sœur, mais la date de sa version 1.0 est encore à confirmer, ce serait donc le bon moment.

En revanche, avec la sortie de jeux Xbox sur PS5, pourquoi n'arriveraient-ils pas aussi chez Big N ? Même si on se doute que Microsoft choisirait probablement un temps de communication plus important, nous pouvons déjà imaginer un Starfield se profiler sur Nintendo Switch 2.

De grosses licences font aussi rêver les joueuses et joueurs. Et si le nouveau Nintendo Direct était enfin l'occasion d'annoncer un portage de Red Dead Redemption 2 ? Cela paraît encore peu probable à ce stade, mais sait-on jamais ? En revanche, il ne serait pas impossible de voir Fallout débarquer sur Switch 2. Une version du quatrième épisode était apparemment envisagée sur la première console hybride, alors le projet aurait pu être remis sur la table. Tout cela, nous devrions le savoir relativement vite !