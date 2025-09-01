Entre la sortie de la Nintendo Switch 2, d’exclusivités telles que Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, ou encore ses multiples prises de parole via des conférences, l’été aura été particulièrement chargé pour Nintendo. Et tout porte à croire que c’est encore loin d’être terminé. En effet, cela fait plusieurs jours maintenant que des rumeurs évoquent la tenue d’un nouveau Nintendo Direct pour le 12 septembre prochain. La source de l’information, toutefois, avait tendance à susciter un peu de méfiance… contrairement à la dernière en date.

Le Nintendo Direct de septembre se confirme encore

Car oui, si Switch Force dispose bel et bien de quelques prédictions réussies à son palmarès, certains continuent de penser qu’il n’a pas vraiment de sources et qu’il se contente d’un peu de hasard et de bon sens pour faire son affaire. Ce qui n’est définitivement pas le cas de Nate the Hate, un insider qu’on ne présente plus et dont le pedigree aurait de quoi faire rougir bien des prétendus insiders. Et cela tombe bien, puisque lui aussi a finalement pris la parole pour assurer que « oui, il y a un Nintendo Direct en septembre ».

Et pour le coup, ses informations se recoupent avec celles de Switch Force et Video Games Chronicles auparavant, puisqu’il indique que celui-ci devrait avoir alors avoir lieu « dans la dernière moitié de la deuxième semaine du mois, le 11 ou 12 septembre, ou aux alentours ». Sachant que Nintendo a pour habitude de communiquer entre le mardi et le jeudi, cela ne laisse donc que peu de possibilités, et semble d’autant plus appuyer le créneau du 12 septembre précédemment mentionné par Switch Force.

Nintendo Direct

Une surprise liée à Mario au programme ?

Pour ce qui est du programme de ce futur Nintendo Direct, en revanche, Nate the Hate ne semble pas disposer de plus d’informations que ses compères. « Je n’ai entendu parler de rien » a-t-il en effet répondu à un internaute lui demandant si Nintendo préparait quelque chose visant à célébrer les 40 ans de Mario. Même son de cloche pour l’annonce potentielle d’une version Switch 2 de The Witcher 3, ou encore pour celle tant attendue du portage de Red Dead Redemption 2, « qui dépendra de la capacité de Nintendo à convaincre Rockstar » d’apparaître à l’événement.

En bref, à l’heure où sont écrites ces lignes, nous ne sommes donc pas plus avancés sur la question. Cela dit, connaissant les habitudes de Nintendo, il est très peu probable que l’éditeur fasse l’impasse sur l’anniversaire de sa plus grosse mascotte, ce qui signifie que l’on peut au moins s’attendre à un petit quelque chose autour de Mario. Pour le reste, entre les jeux tiers et les exclusivités telles que Metroid Prime 4, Splatoon Raiders, Tomodachi Life Living the Dream et plus encore, les possibilités demeurent nombreuses. Il y a de quoi faire.

Source : NateTheHate