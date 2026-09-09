C'est officiellement la rentrée du jeu vidéo ! Le Nintendo Direct de ce 9 septembre 2026 est placé sous le signe des grosses licences avec une tonne d'annonces qui va parler aux nostalgiques. Big N semble plus que jamais décidé à faire renaître l'ère des mascottes dans son catalogue Switch 2. Mais les éditeurs tiers étaient aussi de la partie, avec des propositions ambitieuses. Revivez l'événement avec notre grand récap.

Plein de nouveaux jeux attendus sur Nintendo Switch 2

Dès l'ouverture de ce Nintendo Direct, les éditeurs japonais se présentent comme le partenaire privilégié de Big N. La conférence s'est ouverte avec les portages de Monster Hunter Wilds et Final Fantasy 7 Revelation. Nous avons également eu droit à un shadowdrop de Crisis Core aujourd'hui. Sans parler de trois Resident Evil qui vont venir compléter l'historique de la licence sur la console hybride.

D'autres éditeurs tiers étaient de la partie avec de belles surprises. On a ainsi eu droit à un aperçu de The Witcher 3 Remastered ou encore à un aperçu inédit du remake Tomb Raider Legacy of Atlantis. On a aussi eu un pêle-mêle d'annonce de jeux qui ont marqué ces dernières années et qui s'annoncent sur Nintendo Switch 2, comme 007 First Light ou encore Far Cry 3. Mais on retiendra surtout l'annonce de la date de sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

Mais ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont évidemment les exclusivités. Et Nintendo en avait quelques unes en réserve. Plusieurs titres récents vont avoir droit à des Switch 2 Edition, comme le dernier Hyrule Warriors ou Pikmin 4 qui s'offre même du contenu additionnel au passage. Toutefois, on est surtout étonné de découvrir Metroid Ravenous, un nouvel épisode en vue de côté un peu de la veine de Dread. Enfin, la conférence s'est conclue avec le futur Kirby and the World Beyond, un nouveau jeu d'aventure après Le Monde oublié.

Toutes les annonces du Nintendo Direct du 9 septembre 2026

Monster Hunter Wilds arrive en décembre sur Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Revelation en met plein la vue sur Switch 2

Crisis Core FF7 sort aujourd'hui sur Switch 2

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau dévoile une édition ultime

Meccha Cameleon, le plus gros succès de l'année bientôt sur Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia va vous rhabiller pour l'hiver avec son prochain DLC

Star Fox s'offre une grosse mise à jour

Star Fox Adventures débarque dans le Nintendo Switch Online

The Witcher 3 Remastered et son nouveau DLC seront bien sur Switch 2

Kingdom Come Deliverance 2 Royal Edition s'annonce officiellement

Fire Emblem Fortune's Weave dévoile un nouveau trailer

Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain fait un retour inattendu

Pikmin 4 a droit à une Nintendo Switch 2 Edition

Onyx The Dark Grip, un nouveau thriller de la Bloober Team

Xenoblade Chronicles 3 arrive enfin en Nintendo Switch 2 Edition

Stage Fright arrive sur console enfin

Disney Dreamlight Valley dévoile son DLC avec Jack Sparrow

Ondeh Ondeh, un nouveau city-builder coloré

LEGO Batman rappelle son arrivée sur Nintendo Switch 2

Kirby Air Riders sort aussi de nouvelles figurines Amiibo

Cairn, la pépite française, débarque sur Switch 2 en 2027

Resident Evil 2, 3 et 4 reviennent sur Nintendo Switch 2

Tomb Raider Legacy of Atlantis nous emmène en Égypte

Nintendo Switch Sports Resort arrive dans un peu plus d'un mois

Metroid Ravenous, un nouvel épisode en vue de côté en janvier 2027

Mario Kart World dévoile une belle mise à jour

Mega Man Dual Override dévoile un nouvel allié

Eternal Anima, encore un RPG en HD-2D à surveiller

Danganronpa 2x2 met le paquet au Nintendo Direct

Fatal Fury City of the Wolves frappe un grand coup avec Tokyo Revengers

Metal Slug Ultimate Collection s'annonce pour les nostalgiques

Yu-Gi-Oh GX ouvre le duel sur Nintendo Switch 2

Romancing Saga 3 crée la surprise au Nintendo Direct

007 First Light, Far Cry 3, Stellar Blade... Une tonne de jeux s'annonce

Persona 4 Revival présente son gameplay Nintendo Switch 2

Persona 6 remontre son logo avec un peu plus d'horreur au programme

Kirby and the World Beyond, le tout nouveau jeu d'aventure de la licence

Le replay complet du Nintendo Direct