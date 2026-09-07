C’est une grande semaine qui s’annonce pour les fans de Nintendo. À l’instar de PlayStation et de son double State of Play la semaine dernière, la firme de Kyoto a en effet annoncé la mise en place d’une double conférence à partir de demain, avec un premier Nintendo Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda le 8 septembre, puis un second Nintendo Direct plus général le 9 septembre. Et il faut croire que ce dernier nous réserve un certain nombre de surprises, car certaines des annonces pourraient d’ores et déjà avoir leaké, et il y aurait du lourd.

De grosses annonces en vue pour le prochain Nintendo Direct ?

Comme remonté par certains internautes, un mystérieux malo932 aurait effectivement déjà levé le voile sur certaines des surprises que nous réserverait la firme pour les prochains jours, avec des annonces très attendues par la communauté mais aussi quelques surprises autrement plus inattendues. À en croire le leakeur, qui aurait en réalité révélé l’existence des remakes de Zelda: Ocarina of Time et Star Fox avant NateTheHate en mars dernier, le prochain Nintendo Direct pourrait notamment être marqué par certaines des annonces suivantes :

Un nouveau Super Smash Bros., qui ne serait pas une version Nintendo Switch 2 de Super Smash Bros. Ultimate

Le retour de Nintendogs, qui n’a pas été directement nommé mais teasé par la mention du « retour d’une franchise cozy ‘oubliée’ » suivie des mots « aboiements » et « woof woof »

Un nouveau Mario 3D, prévu pour 2027

Le retour de Wario Land, qui pourrait lui aussi arriver en 2027

Un remake de Super Metroid, qui serait « proche » d’être terminé

Un nouveau Star Fox Adventures

Une extension pour Mario Kart World avec Fox McCloud, prévue pour 2027

Une bien belle liste, donc, qui reste toutefois à prendre avec des pincettes pour le moment, même si le palmarès de malo932 semble désormais parler pour lui-même. Car bien que l’on ignore d’où proviennent ses informations, et surtout que son nom n’ait émergé auprès de la communauté Nintendo que très récemment, le fait est que le leakeur avait vu juste sur bon nombre des annonces auxquelles nous avons eu droit de la part de la firme cette année. Des annonces qui, pour certaines, avaient ensuite été largement diffusées à travers NateTheHate.

Rendez-vous le 9 septembre 2026

L’avantage, toutefois, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant d’en avoir le cœur net, puisque le Nintendo Direct en question sera justement diffusé ce mercredi 9 septembre à partir de 16h (heure française). Et nul doute qu’avec une durée de 45 minutes, il devrait pouvoir faire la part belle aux surprises pour les possesseurs de la Nintendo Switch et/ou de la Nintendo Switch 2. Mais avant cela, cap sur le quarantième anniversaire de The Legend of Zelda avec, on l’espère, du gameplay et une date de sortie pour le remake d’Ocarina of Time.

Source : malo932 (via VICE)