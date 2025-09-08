Si les rumeurs disent vrai, cette semaine devrait encore une fois être relativement riche en annonces du côté de Nintendo. En effet, après avoir multiplié les prises de parole au cours de l’été, il se murmure que l’éditeur pourrait prochainement avoir de nouvelles choses à nous présenter lors d’un futur Nintendo Direct, dont la diffusion serait prévue pour le 12 septembre. Et tandis que la tenue de l’événement reste pour l’heure à confirmer, de nouveaux indices sur son contenu commencent progressivement à émerger.

Le chiffre 7 devrait être à l’honneur au prochain Nintendo Direct

À en croire de nouvelles déclarations de Switch Force, qui a été le premier à évoquer la tenue de ce nouveau Nintendo Direct, il apparaît effectivement que trois des jeux présents au programme tourneront autour du chiffre « 7 ». Lesquels ? Ce dernier ne l’a pas dit. Toutefois, cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités, à commencer par l’évidence même : Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Ce serait ainsi l’occasion pour Square Enix de dévoiler la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch 2, où il s’annonce d’ores et déjà très prometteur.

De la même manière, il n’est pas impossible que 007 First Light refasse parler de lui après le State of Play de la semaine dernière, en mettant cette fois-ci en avant sa version Nintendo Switch 2. Pour le reste, hormis quelques prédictions plus ou moins larges, il est en revanche difficile de déterminer avec précision ce à quoi on peut s’attendre pour ce Nintendo Direct. Du côté des joueurs, certains rêvent par exemple déjà de l’annonce d’un septième opus de Paper Mario, qui pourrait s’inscrire dans le cadre des 40 ans de la mascotte de Nintendo.

À l’aube de la sortie de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, certains se surprennent aussi à rêver de l’annonce d’un remake pour Dragon Quest 7, tandis que d’autres estiment que Capcom pourrait profiter de la nouvelle machine de Nintendo pour sortir une version native de Resident Evil 7. Enfin, plus inattendu encore, certains imaginent – ou plutôt espèrent – qu’Activision pourrait également être de la partie, avec l’annonce d’une version Nintendo Switch 2 de Call of Duty: Black Ops 7 lors de ce Nintendo Direct, ce qui serait assurément un gros coup.

Un programme rempli de possibilités

Bref, comme évoqué quelques lignes plus haut, les possibilités sont relativement nombreuses, et il est difficile de se montrer catégorique sur la question pour le moment. En revanche, si vous espériez y retrouver l’annonce tant attendue d’Ace Attorney 7 lors de ce Nintendo Direct, vous devriez visiblement revoir vos attentes à la baisse. « Négatif, capitaine » a en effet répondu Switch Force à un internaute lui demandant si le jeu serait présent. Il ajoute d’ailleurs au passage que jusqu’à présent, personne n’a encore trouvé le véritable trio qui sera à l’événement.

Cela dit, rappelons bien sûr que tout ne tournera pas uniquement autour de ce dernier. Le prochain Nintendo Direct devrait notamment être l’occasion pour le constructeur de remettre en avant certaines de ses exclusivités les plus attendues, à l’instar notamment de Metroid Prime 4: Beyond, Splatoon Raiders ou encore Tomodachi Life : Une vie de rêve. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres..