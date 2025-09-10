Cela fait maintenant trois mois que la Nintendo Switch 2 est sortie. Malgré les controverses entourant son catalogue au lancement, et surtout son prix, la nouvelle console hybride a rencontré un succès fulgurant. En l’espace de sept semaines seulement, 6 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde entier. Si le succès est au rendez-vous, beaucoup ont toutefois reporté leur achat pour une raison : le manque de jeux au lancement. La rumeur d’un inéluctable Nintendo Direct en septembre a donc ravivé tous les espoirs, surtout à l’approche du 40e anniversaire de Mario. Vous pouvez ranger les pincettes, il y aura bien un nouvel événement consacré à la Nintendo Switch 2 et à sa grande sœur.

Le Nintendo Direct de septembre 2025 officiellement confirmé

A l’approche du Tokyo Game Show, ou tout autre événement majeur, les rumeurs enflent. Chaque mois, ou presque, les insiders réputés fiables y vont de leur petite information. Jeux présents, dates potentielles d’une conférence, il ne se passait presque plus une semaine sans que l’on entende parler de l’arrivée prochaine d’un Nintendo Direct. Et cette fois, on nous parlait d’une grosse prise de parole, qui devrait faire la part belle aux exclusivités maison de la Nintendo Switch 2, mais aussi à celles des partenaires de Big N. Fin du suspense donc, le constructeur japonais a ainsi confirmé la tenue d’un Nintendo Direct ce vendredi 12 septembre 2025 à 15h, heure française, sur son application Nintendo Today. Avec plus d'une heure de présentation, cette nouvelle conférence va être riche en annonces, mais à quoi s’attendre ?

Ça pourrait être la plus grosse révélation de ce Nintendo Direct : un nouveau Mario en 3D. Plusieurs insiders semblent en tout cas aller dans ce sens, d’autant que Big N devrait bientôt débuter les festivités pour le 40e anniversaire de la licence. L’éditeur a par ailleurs récemment renouvelé le nom de marque Super Mario Galaxy. Pokemon devrait également être à l’honneur si l’on se fie aux rumeurs, mais il s’agirait du retour d’un spin-off, Donjon Mystère étant particulièrement pressenti. Metroid Prime 4 et Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau devraient avoir une place de choix, eux qui doivent sortir cette année et qui sont toujours sans date.

A quoi s'attendre ?

On pourrait également avoir des nouvelles de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur lors de ce Nintendo Direct, sachant qu’il sera au Tokyo Game Show 2025. On espère également qu’Hades 2 révélera la date de son lancement en 1.0, qui sera rappelons-le en exclusivité console Nintendo Switch 2 et première du nom.Les éditeurs tiers pourraient également créer la surprise. Outre de nouveaux jeux, ce sont également des portages qui sont attendus. A commencer par celui d’Assassin’s Creed Shadows, débusqué grâce aux organismes de classification. Xbox aurait aussi quelques cartouches à jouer, notamment des portages de Starfield, Fallout ou encore Halo si l’on en croit les rumeurs.

Source : Nintendo Today