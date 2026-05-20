Le Summer Game Fest approche à grands pas et on le sait, la période est propice aux annonces, que les acteurs soient directement sur place ou non. La période estivale est un véritable boulevard pour les annonces et évènements en tout genre. Si pour le moment seul Xbox a confirmé qu'il tiendrait une conférence comme chaque année, les rumeurs concernant un nouveau Nintendo Direct s'intensifient depuis des semaines. Voilà désormais qu'une voix réputée, pour ses bonnes infos, prend la parole sur le sujet et ajoute son grain de sel.

Un Nintendo Direct pour bientôt ? L'étau se resserre encore

Il y a peu, plusieurs rumeurs étaient remontées de différentes sources, arguant qu'un nouveau Nintendo Direct serait prochainement diffusé. Nintendo nous a désormais habitués à créer la surprise en annonçant parfois ses rendez-vous à la dernière minute, voire même en pleine nuit (chez nous) comme ça a été le cas pour Star Fox. Cette fois c'est le très informé Jeff Grubb qui vient mettre sa pierre à l'édifice dans son fameux podcast GiantBomb. Il déclare avoir entendu qu'un Nintendo Direct aurait lieu d'ici la mi-juin, en pleine période estivale, peu après le Summer Game Fest. En revanche, il explique ne pas trop savoir à quoi s'attendre. Est-ce que ce sera un gros Nintendo Direct, un Direct dédié aux sorties proches, ou un rendez-vous pour préparer le terrain pour la seconde moitié de l'année ?

A quoi s'attendre pour le prochain gros rendez-vous de Nintendo ?

La plupart des bruits de couloirs et des indices qui traînent ici et là s'orientent plutôt vers un Nintendo Direct dédié aux jeux tiers. Il ne faut pas oublier que plusieurs gros jeux, comme Starfield ou encore Diablo 4, ont été repérés sur des sites de classification en Asie qui les ont enregistrés sur Nintendo Switch 2. Un Direct pourrait tout à fait officialiser les nouvelles en nous donnant une date de sortie dans la foulée.

Se pose aussi la question des nombreux jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 comme The Duskbloods, le prochain FromSoftwsare qui est toujours très discret, et bien entendu les jeux Nintendo dont tout le monde parle mais dont on ne sait encore rien, comme le remake de Zelda Ocarina of Time qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, ou encore le prochain Fire Emblem. Star Fox était aussi l'un d'eux, mais le jeu a finalement eu le droit à son propre rendez-vous dédié, diffusé comme si rien n'était. Le jeu est désormais attendu pour le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.