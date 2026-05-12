Un Nintendo Direct pour bientôt ? Ce sont les rumeurs qui circulent en ce moment et qui font beaucoup parler, et il y a une bonne raison à tout ceci.

La période des grandes annonces arrive à grands pas et petit à petit toute l'industrie entre en effervescence. Mais pour le moment, ce qui fait beaucoup de bruit, ce sont surtout les rumeurs. Les dernières en date concernent désormais Nintendo qui pourrait bien préparer un nouveau Nintendo Direct pour se concentrer sur les sorties de jeux d'éditeur tiers. Une flopée d'informations non officielles qui doivent être prises avec des pincettes mais qui pourraient bien avoir mis le doigt sur quelque chose, voici pourquoi.

Un Nintendo Direct pour bientôt ? Des rumeurs font surface

Tout a commencé par une petite rumeur sur les réseaux sociaux, comme bien souvent, provenant de Necrofelipe, insider qui a déjà visé juste, mais s'est également admirablement trompé à plusieurs reprises. Ce dernier a laissé sous-entendre qu'un Nintendo Direct Partner serait en préparation. Pas plus de preuve que ça cela dit puisqu'il a surtout posté des réponses à certains tweets s'emparant du sujet, mais a aussi signé un article chez UniversoNintendo qui traite des délais de développement chez Nintendo et du souhait du constructeur de vouloir accélérer les sorties. Il y souligne également que des sorties sont attendues dans les prochains mois. Le simple fait de suggérer que quelque chose était en chemin a suffi à mettre le feu aux poudres.

Pourquoi tout le monde en parle ?

Mais si ces rumeurs sont si bancales, pourquoi tout le monde en parle ? Eh bien parce qu'il est possible que ça vise juste. Mais surtout il se pourrait qu'ils aient finalement enfoncé une porte ouverte lorsqu'on y regarde de plus près.

Nintendo a été très bavard en ce début d'année avec des Nintendo Direct à toutes les sauces. Mais il est probable qu'un nouveau rendez-vous prenne place dans les prochaines semaines, ou prochains mois. Peu avant ou peu après le Summer Game Fest. Le début de la période estivale est propice aux annonces, que les éditeurs et constructeurs participent ou non aux festivités de Geoff Keighley.

L'année passée, un Nintendo Direct avait eu lieu en juin, mais se concentrait essentiellement sur Donkey Kong Bananza, grosse sortie du mois de juillet 2025. Mais cette année, ça pourrait changer puisque comme le souligne un utilisateur, beaucoup de jeux ont été enregistrés il y a quelques mois dans différents organismes de classification. Des jeux colossaux comme Diablo 4 qui a été repéré il y a peu, ou encore Starfield et Dragon Quest XI S Echoes et Tales of Eternia Remastered. Tous ont été enregistrés sur Nintendo Switch 2 durant le mois d'avril, il ne manque plus qu'une date de sortie.

Et ces annonces suffiraient à elles seules pour justifier la tenue d'un Nintendo Direct prochainement. Si les organismes de classification se sont activés, en général, il ne faut pas attendre bien longtemps pour que les jeux en question soient dévoilés au grand public. Cela étant, tant que Nintendo n'a rien officialisé, on ne peut que théoriser et dernièrement Big N nous a prouvé qu'il pouvait annoncer des Nintendo Direct n'importe quand, à n'importe quelle heure et même les diffuser quelques minutes après leur annonce, alors il va être difficile de prévoir.