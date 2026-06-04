Le State of Play du 2 juin 2026 a ouvert la marche avec un rendez-vous particulièrement chargé en annonces, et d'impressionnantes images des prochains Marvel's Wolverine, Tomb Raider et God of War. Désormais, tout le monde surveille la suite des festivités. Et Nintendo pourrait bien en faire partie avec son prochain Nintendo Direct. Les rumeurs se multiplient et pointent toutes vers la même direction désormais.

Le prochain Nintendo Direct se confirme encore

Les prochains jours vont être chargés en annonces. En premier lieu ce sera la grande soirée du Summer Game Fest, ce 5 juin 2026, puis plusieurs autres conférences ce weekend comme le Xbox Showcase, ou encore le Future Games Show. Viendrait ensuite le tour d'un certain Nintendo Direct si l'on en croit tous les bruits de couloir. Je pense que l'on a fait le tour de tous les informateurs réputés ou non pour leurs bonnes infos cette fois. Jeff Grubb nous affirmait encore hier qu'il avait entendu parler d'un Nintendo Direct qui aurait lieu le mardi 9 juin 2026, et l'information a été globalement confirmée par un autre informateur très bien connu, NateTheHate. Beaucoup attendaient de savoir ce qu'il avait à dire sur le sujet, puisqu'il a souvent de bonnes informations, et il s'avère que selon ses informations, il y aurait bien un Nintendo Direct général la semaine du 8 juin. Il ne donne toutefois pas de date précise cette fois.

Qu'attendre du prochain Direct dédié à la Switch 2 ?

Tout semble indiquer qu'un Nintendo Direct arriverait sous peu et tout le monde s'accorde à dire que ce serait un gros rendez-vous général. On s'attend d'ailleurs à un grand nombre d'annonces sur des portages de Diablo 4, ou encore de Starfield sur Nintendo Switch 2. Les deux jeux font partie d'une série de leaks provenant directement d'organismes de classification comme l'ESRB. On attend également des nouvelles de The Duskbloods, le très attendu jeu multijoueur de FromSoftware qui n'a toujours pas de date de sortie, ou encore du prochain Fire Emblem notamment.