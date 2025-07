L'effervescence grimpe autour de la nouvelle conférence de la Switch 2, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le Nintendo Direct semble plus proche que jamais.

Il n'y a presque pas un jour sans qu'un nouvel élément pointe vers un Nintendo Direct imminent. Il serait étonnant, considérant les habitudes du constructeur japonais, qu'une conférence n'ait pas lieu très vite. Mais, plus que cela, les bruits de couloir sont incessants et ce ne sont pas les seuls à renforcer l'idée que l'événement se prépare. Un nouvel indice vient d'être découvert, il ne reste plus qu'à se tenir près pour l'annonce.

Le Nintendo Direct est plus proche que jamais

Alors que la Switch 2 s'apprête à célébrer ses deux mois sur le marché, la console se doit de préparer la rentrée et surtout le rush de fin d'année qui arrivera bien assez vite. Alors, quoi de mieux pour ce faire qu'une conférence dédiée ? D'autant plus que Big N répond généralement présent la première moitié de l'été, d'où le fait qu'un Nintendo Direct dans les jours qui viennent ne soit vraiment pas une idée absurde.

Depuis le début du mois, les leaks et rumeurs autour d'une conférence imminente s'enchaînent. Étant donné qu'un Pokémon Presents a eu lieu le 22 juillet dernier, tout portait plutôt à croire que le prochain Nintendo Direct ait lieu après cette date. Dès lors, nous ne serions pas surpris que l'annonce soit faite dans les heures ou jours qui viennent. Ce serait en tout une belle opportunité de mettre en lumière les sorties Nintendo Switch 2 d'août 2025, voire de la rentrée.

Mais cette fois, un nouvel élément très concret nous donne bon espoir pour ce prochain Nintendo Direct, et ça vient du constructeur lui-même. En effet, la firme de Kyoto vient de programmer une maintenance des services en ligne liés aux consoles Switch 1 et 2. Elle se tiendra le jeudi 31 juillet, à 8 heures. Or, cela advient avant chaque conférence en prévision des mises à jour de l'e-Shop. Bien sûr, ce type d'intervention survient également en dehors de toute période événementielle. Ce n'est donc encore qu'une hypothèse. Néanmoins, c'est plutôt bon signe pour la tenue d'un Nintendo Direct.

Capture d'écran du 29 juillet 2025. © Gameblog.