Une fois de plus, tout converge en faveur d'un Nintendo Direct plus qu'imminent. Un jeu très attendu pourrait serait même sur le point de s'y montrer.

Depuis l'annonce de la Switch 2, les fans du constructeur n'attendent qu'une chose : de nouvelles informations. On a déjà la date de l'événement qui nous donnera enfin du concret sur la prochaine console hybride. Mais, si on vous disait que la présentation de début avril ne serait pas la seule prévue par Big N ? De fait, un autre Nintendo Direct pourrait arriver bien assez tôt lui aussi d'après plusieurs sources.

Préparez-vous pour le Nintendo Direct

Avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2, la hype risque de s'intensifier très vite pour la nouvelle console. La conférence dédiée est prévue pour le 2 avril 2025. Non seulement nous devrions en savoir enfin plus sur ses fonctionnalités, mais cela devrait aussi mettre fin aux débats sur son prix. Cela dit, sa grande sœur pourrait bien prendre les devants lors d'un ultime Nintendo Direct organisé en amont pour ensuite lui laisser intégralement la place.

C'est en tout cas ce qu'on pourrait être amené à se dire face aux rumeurs d'un nouveau Nintendo Direct prévu pas plus tard que ce mois-ci. C'est du moins ce que rapportent plusieurs insiders... D'après plusieurs screens d'un internaute qui souhaite rester anonyme et les posts d'un certain ninspider habitué du forum Famiboard, nous n'aurions que quelques jours à attendre. Pour couronner le tout, le journaliste Andy Robinson se montrait dubitatif sur BlueSky face à un post avançant le fait que Big N n'aurait pas prévu de conférence avant celle de la Switch ?

Capture d'écran : 24/03/2025. © Gameblog.

Cela coïnciderait avec les derniers bruits de couloir concernant une conférence dédiée à la première Switch avant celle du 2 avril. Ce serait une façon de dévoiler les derniers jeux à venir sur la console hybride. Qui plus est, ce Nintendo Direct spécial pourrait faire la part belle aux éditeurs tiers. Alors, après les leaks, on a de plus en plus espoir d'y voir le très attendu Hollow Knight Silksong. Tenez vous prêt, tout pourrait arriver cette semaine.