L'industrie du jeu vidéos s'active pour lancer enfin 2026 comme il se doit. Après la traditionnelle conférence Xbox de début d'année, la concurrence ne tardera pas à prendre la relève. Un Nintendo Direct déjà prévu pour ce jeudi 29 janvier. Cependant, ce ne serait pas le seul rendez-vous en prévision chez Big N. Certains bruits de couloir évoquent une autre prise de parole qui devrait intéresser encore plus de monde.

Un autre Nintendo Direct très bientôt ?

Une nouvelle exclusivité de la Nintendo Switch 2 aura l'honneur d'avoir sa propre conférence cette semaine. Il s'agit de Tomodachi Life Une vie de rêve, annoncé à l'origine en mars 2025. Prévu pour cette année, cette simulation de vie délirante marquera le retour en 2026 de la licence qui avait vu le jour sur Nintendo 3DS. Cela dit, la communauté attend aussi d'en savoir plus sur le line-up annuel de la console. Mais ça tombe bien, car il semblerait qu'un autre rendez-vous arrive aussi très bientôt.

C'est à l'insider Nate the Hate qu'on doit cette révélation. Selon ses sources, la firme de Kyoto prévoirait déjà un autre Nintendo Direct dans la foulée de celui de jeudi. En effet, il ne faudrait attendre qu'une semaine avant d'avoir droit à une autre prise de parole. En tout cas, c'est ce que ses « meilleurs contacts » lui ont assuré. Dès lors, nous pourrions avoir confirmation dès vendredi ou, plus vraisemblablement, lundi prochain d'une conférence le jeudi 5 février 2026.

Pour ce second temps, l'insider espère que le constructeur proposera une « présentation générale afin que Nintendo puisse vraiment démarrer l'année sur les chapeaux de roue ». Comme beaucoup, il aimerait que ce Direct soit l'occasion de présenter les futures exclusivités qui rythmeront 2026. D'autant que le programme est encore très évasif pour les mois à venir. De plus, il rappelle que la franchise The Legend of Zelda fêtera ses 40 ans cette année. En ce sens, on peut déjà imaginé que le constructeur prévoit des célébrations spéciales. Il sera peut-être tôt pour en avoir un aperçu dès le mois de février, mais sait-on jamais ?