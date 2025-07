La Switch 2 s'apprête déjà à fêter son premier mois d'existence sur le marché. Pour le moment, les joueuses et joueurs profitent surtout de la nouvelle console hybride grâce aux portages et remasters d'anciens jeux et les rares exclusivités disponibles depuis le lancement. Les fans espèrent donc avoir prochainement un nouvel aperçu du line-up à venir. Un Nintendo Direct ne serait alors pas de trop pour préciser les sorties de la fin d'année par exemple. Il se pourrait bien que l'événement se tienne sous peu.

Le Nintendo Direct tant espéré pour bientôt ?

Lorsque la Switch 2 s'est présentée au monde, elle a eu droit à une longue conférence. Celle-ci a mis à l'honneur ses fonctionnalités, ainsi que tous les jeux à venir sur la nouvelle console. Cependant, vous aurez certainement remarqué que le line-up annoncé proposait plutôt des jeux d'éditeurs-tiers. Les fans de la firme de Kyoto se demandent donc où sont les licences first-party ? Tout laisse alors à penser que nous en saurons davantage dans un prochain Nintendo Direct.

Du fait de la chaleur des derniers jours, il ne vous aura pas échappé que la saison estivale s'est bien installée. Avec elle, le traditionnel bal des conférences a repris. Mais, là encore, Big N se montre discret. Que ce soit au Summer Game Fest ou au Showcase de Bandai, les opportunités ne manquaient pas. Mais, une fois de plus, la compagnie japonaise semble vouloir se préserver pour son propre événement. Dès lors, on s'attend à ce qu'un Nintendo Direct se tienne sous peu.

C'est aussi ce que laisse entendre les différents leaks ces dernières semaines. Encore hier, l'insider John Harker, connu pour avoir déjà corroboré des rumeurs à propos d'événements, a déclaré sur les forums de Resetera que « ça ne devrait pas être trop long » avant que nous ayons de nouvelles annonces autour de la Switch 2. Les rumeurs et la période actuelle y semblent propices en tout cas. D'autant plus que l'éditeur avait déjà expliqué vouloir sortir ses jeux par vagues, se concentrant sur les exclusivités pour la fin d'année. Un Nintendo Direct cet été serait le bon moment pour préparer le terrain.

Capture d'écran du 4 juillet 2025. © Gameblog.