Les rumeurs d'un second Nintendo Direct de début d'année vont en se confirmant grâce à l'intervention d'un studio qui a vite été 'réparée' par la firme de Kyoto.

Cet après-midi se tiendra le premier Nintendo Direct de l'année. Cependant, il s'agira d'une conférence un peu spéciale, puisque dédiée à un seul jeu (Tododachi Life Une vie de rêve). Mais que les joueuses et joueurs qui veulent en savoir plus sur le line-up 2026 de la Switch 2 se rassurent. Une seconde conférence serait sur le point d'arriver. La rumeur semble bien véridique après la prise de parole quelque peu précoce d'un développeur.

Le nouveau Nintendo Direct devrait bien avoir lieu

Cette après-midi à 15 heures, les fans de Nintendo pourront suivre le Direct consacré à l'une des futures exclusivités de la Switch. Cependant, Tomodachi Life n'est pas forcément le titre que toute la communauté attend (n'est pas Zelda ou Mario qui veut). C'est pourquoi beaucoup attendent une conférence plus traditionnelle, qui donnera des nouvelles des jeux à venir cette année et au-delà.

Ça tombe bien, car les bruits de couloir font état d'un autre rendez-vous on ne peut plus imminent pour Nintendo. Si on en croit l'insider Nate the Hate, elle aurait lieu pas plus tard que jeudi prochain, le 5 février 2026. Une date évidemment à confirmer. Et justement, une prise de parole impromptue irait bien dans ce sens.

Sur les réseaux sociaux, le studio Shapefarm aurait annoncé que son prochain jeu, Orbitals, serait présenté lors du premier Nintendo Direct de cette année. Le post a depuis été supprimé, signe s'il en est que cette déclaration n'était pas dans les clous. Est-ce Nintendo qui l'a fait retirer ? L'équipe s'est-elle aperçu compte de son erreur ? On sait en tout cas combien l'éditeur ne laisse rien passer quand il s'agit de potentielles fuites.

Pour l'heure, on ignore encore la raison exacte de cette suppression. Toujours est-il que ce genre d'enchaînement (prendre la parole, puis retirer son message) est souvent le signe d'une précipitation. Shapefarm semble bien nous confirmer de façon un peu précoce qu'un nouveau Nintendo Direct se tiendra bientôt, à la suite de celui de Tomodachi Life. Rendez-vous en début de semaine prochaine pour voir si l'éditeur nous donnera bien rendez-vous de façon officielle. En sachant déjà que nous pourrons compte sur une nouvelle présentation d'Orbitals.