Le prochain Nintendo Direct refait parler de lui et pourrait bien être massif. Les dernières informations nous donnent même une date cette fois-ci. A quoi s'attendre ?

A peine le temps de se remettre du State of Play que l'on nous parle d'ores et déjà du prochain gros rendez-vous. Cette fois ce n'est pas de PlayStation dont il est question, mais bien de Nintendo. Il se pourrait en effet que Big N nous prépare à son tour un gros évènement avec son prochain Nintendo Direct, tout semble se confirmer petit à petit.

Plus le temps passe, plus on entend parler du prochain Nintendo Direct. Plusieurs sources se croisent peu à peu, et commencent doucement à se rejoindre.

C'est ici une nouvelle fois Jeff Grubb qui revient à la charge pour préciser ses propos tenus il y a plusieurs jours déjà. A l'origine, il avait affirmé avoir entendu parler d'un Nintendo Direct mais sans plus de précision, déclarant seulement que ça arriverait prochainement. Aujourd'hui, il revient pour cette fois nous donner une date et celle-ci serait calée au 9 juin prochain, en plein Summer Game Fest. Selon lui, il s'agirait d'un rendez-vous général, pour parler de sorties au sens large, rien de spécifique ou de concentré sur un jeu précis. Bien entendu, il ne nous donne pas plus d'information sur ce qu'il aurait entendu, nous laissant avec nos théories. A l'heure où ces lignes sont écrites, aucun autre insider habitué n'a réagi et bien entendu, Nintendo n'a rien officialisé du tout.

Depuis des semaines, tout le monde s'attend à un Nintendo Direct XXL, notamment parce qu'il reste beaucoup de jeux prévus cette année et sans date de sortie, mais aussi parce qu'il y a eu plusieurs enregistrements de fait dans différents organes de classification, notamment l'ESRB qui a mentionné Diablo 4 ou encore Starfield sur Nintendo Switch 2.

Plein de jeux à venir, aucune date de sortie, certains ne sont même que de vagues rumeurs pour le moment, Nintendo a de très grosses cartes à jouer et pourrait bien créer la surprise pendant la période estivale.

Evidemment pour le moment, rien d'officiel n'indique clairement qu'il y aura un Nintendo Direct en plein juin, mais Nintendo nous a beaucoup surpris dernièrement en faisant ses annonces n'importe quand, même en lançant un Nintendo Direct en pleine nuit sur notre créneau horaire avec Star Fox. Patience donc.