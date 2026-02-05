Pour son troisième Nintendo Direct de 2026 en l’espace de quelques jours, la firme japonaise a tout misé sur les jeux tiers, qui vont arriver en masse sur Nintendo Switch.

On peut le dire, on est décidément sur un très gros début d’année pour Nintendo. En effet, après un premier Direct consacré à Super Mario Galaxy Le Film, puis un second Direct centré sur Tomodachi Life : Une vie de rêve quelques jours après, la firme est aujourd’hui revenue avec un troisième Nintendo Direct, cette fois-ci estampillé Partner Showcase. Au programme de celui-ci, donc : environ trente minutes d’annonces dédiées aux éditeurs tiers, qui vont être nombreux à envahir le catalogue des Nintendo Switch au cours des prochains mois.

Les jeux third party arrivent en masse sur Nintendo Switch

Et comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau Nintendo Direct a fait la part belle à certains des jeux les plus attendus des joueurs. À commencer par FF7 Rebirth qui, comme le prétendaient les rumeurs depuis quelques semaines, fera bien son arrivée sur Nintendo Switch 2 dès cette année, le 3 juin plus précisément. Sans surprise, Capcom était également largement au rendez-vous avec non pas une, ni même deux, mais bien trois de ses futures sorties les plus attendues : Resident Evil Requiem, Pragmata et Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

L’occasion alors d’apprendre qu’une démo est disponible dès maintenant pour ces deux derniers, tandis que Resident Evil nous en a davantage montré sur la façon dont il tournera sur Nintendo Switch 2. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Ce Nintendo Direct fut également marqué par la présence de Bethesda, qui a lui aussi annoncé trois de ses jeux sur la console : Fallout 4 Anniversary Edition, qui débarquera le 24 février prochain, Indiana Jones et le Cercle Ancien, attendu pour le 12 mai, et enfin The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, qui arrivera courant 2026.

Pour le reste, nous avons alors eu droit à une série d’annonces majoritairement marquées par le portage de jeux à venir sur Nintendo Switch 2, comme Orbitals, le Split Fiction-like de Kepler Interactive, Digimon Story Time Stranger, Valheim ou encore eFootball Kick-Off. Ajoutons à cela le shadowdrop de jeux comme Hollow Knight et Super Bomberman Collection, ainsi que l’annonce de titres inédits comme Paranormasight : The Mermaid’s Curse, Captain Tsubasa 2: World Fighters et Kyoto Xanadu, et nous avons un aperçu plutôt exhaustif de ce Nintendo Direct.

Un Partner Showcase qui déçoit ?

Pour autant, il faut avouer qu’il est difficile de ne pas faire la moue à la vue du line-up présenté par Nintendo lors de cette conférence. Car si l’on enlève la présence de FF7 Rebirth, Capcom ou encore Bethesda, de grands absents restent tout de même à noter. Quid de FromSoftware, par exemple, avec Elden Ring et The Duskbloods ? Quid également d’IO Interactive avec 007 First Light, dont la sortie est prévue pour mai prochain ? Il est clair que quelques cartouches majeures manquaient à l’appel pour ce Nintendo Direct, et c’est un peu dommage.

