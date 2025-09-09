Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d'un nouveau Nintendo Direct se font de plus en plus insistantes. Mais quand ce n’est pas le cas, me direz-vous, et vous avez raison. Mais la firme de Kyoto a ses petites habitudes. Il est depuis quelques années de coutume qu’elle présente certains des titres qui concluront l’année en cours et donneront le ton pour la suivante, en amont du Tokyo Game Show. Un Nintendo Direct en septembre relève donc de l’évidence, et s’il serait imminent, les leaks autour des jeux potentiellement présents s’accumulent. Cette fois, tout porte à croire qu’une licence adorée et disparue du paysage depuis quelques années fasse son grand retour.

Un nouveau Pokémon au Nintendo Direct ?

C’est l’heure de votre petite rumeur matinale. Si Big N devrait, normalement, confirmer la tenue d’une nouvelle conférence sous peu, les langues des insiders et autres leakers commencent à se délier. On nous a notamment promis que trois jeux avec le chiffre 7 seraient à l’honneur. Si la date de sortie de FF7 Remake sur Nintendo Switch 2 relève de l’évidence, les spéculations vont de bon train pour le reste. Mais la nouvelle rumeur autour ce Nintendo Direct concerne une licence en particulier : Pokemon. Alors que Legends ZA approche doucement de son lancement, le jeu qui serait montré serait tout autre. Riddler Khu et Necrolipe, insiders à la réputation chancelante, affirment en effet qu’un nouvel épisode d’un spin-off de la licence sera présenté lors du prochain Nintendo Direct.

Depuis, les spéculations vont de bon train au sein de la communauté. Certains espèrent qu'il s’agira d’un nouveau Pokemon Ranger tirant parti des fonctionnalités du mode souris de la Nintendo Switch 2, dans le cas où cela serait avéré. Mais ce que beaucoup veulent depuis de nombreuses années, c’est le grand retour de Pokemon Donjon Mystère. Pour rappel, le dernier jeu en date de cette saga spin-off remonte à seulement 2020. Cependant, Équipe de secours DX était en réalité un remake des premiers épisodes. Les fans attendent alors des nouvelles aventures inédites, qui permettraient notamment de voir les nouvelles générations de monstres en action. Les pincettes sont évidemment de rigueur jusqu'à une éventuelle officialisation lors du Nintendo Direct de septembre.

Illustration de Pokemon Donjon Mystère ©TPC

source : Riddler Khu et Necrolipe