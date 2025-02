La saison des conférences recommence doucement pour 2025. Nous avons déjà eu droit à une présentation de Capcom, tandis que le premier State of Play annuel se tiendra cette année. Un concurrent serait aussi en train de préparer quelque chose pour bientôt. De nouvelles informations fuitent justement sur ce qui pourrait prendre la forme d'un Nintendo Direct et ce serait imminent.

Un Nintendo Direct plus tôt que prévu ?

Depuis que la Nintendo Switch 2 a officiellement été annoncée, la sphère du gaming attend une présentation complète de la console. La date a déjà été donnée, étant fixée au mois d'avril prochain. Cependant, il serait étonnant que le constructeur japonais ne prenne pas la parole plus tôt. Un Nintendo Direct ne se profilerait-il pas pour les prochains jours ?

C'est en tout cas la rumeur qui court depuis quelques semaines : le constructeur offrirait une ultime conférence à sa première Switch. Ce dernier Nintendo Direct lui étant consacré serait un peu comme son chant du cygne, une façon de tourner la page avec les dernières grosses annonces la concernant. Les premiers échos estiment que nous devrions y avoir droit dès ce mois de février.

© Nintendo

Un nouvel acteur du secteur vient de corroborer ces bruits de couloir. Jeff Grubb a pris la parole dans l'émission Last of the Nintendogs à ce sujet. Ses sources lui auraient confirmé qu'un Nintendo Direct aurait lieu d'ici à quelques jours. Cependant, il nuance d'ores et déjà. Il semble qu'il ne faille pas s'attendre à une énorme conférence.

De fait, Jeff Grubb avance que cette prochaine présentation devrait plutôt prendre la forme d'un Partner Showcase. Cela rejoint donc les suppositions émises en janvier par l'insider NateTheHate. Cela dit, les informations sont encore floues pour l'heure. Il n'est pas certain de ce que la conférence proposera dans l'absolu. Néanmoins, il est à peu près sûr que quelque chose aura bien lieu d'ici très peu de temps.

À savoir maintenant ce que ce nouveau “Nintendo Direct” pourrait nous présenter. Grubb note que les fans attendent notamment des nouvelles de Metroid Prime 4. Toutefois, s'il s'agit d'une conférence de petite ampleur, ce genre de gros jeux sera plutôt réservé à l'événement d'avril prochain.