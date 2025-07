Ce 31 juillet, Big N a profité du soleil estival pour proposer un Nintendo Direct consacré à ses partenaires. Ainsi, les éditeurs-tiers ont pu présenter leurs nouveautés à venir sur les consoles Switch 1 et 2 dans les semaines et mois à venir. Dans le lot, nous avons eu droit à de très belles surprises ! Vous allez avoir de quoi vous occuper sur la nouvelle console hybride, c'est confirmé.

Enfin une tonne de jeux sur Nintendo Switch 2

Certains s'attendaient peut-être à de très grosses licences-maison pour ce nouveau Nintendo Direct. Mais rappelons à nouveau que la conférence était dédiée aux éditeurs-tiers. Par conséquent, pas de Mario, ni de Pokémon par exemple. Seulement du Zelda par l'intermédiaire du nouveau Hyrule Warriors ! En revanche, nous avons eu droit à une tonne de présentations de titres qui ont déjà fait leur preuve chez la concurrence, ainsi qu'à des nouveautés qui vont faire envie à plus d'un.

De gros éditeurs étaient évidemment de la partie ! Capcom a ouvert la conférence avec Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, un tout nouvel opus inattendu. De son côté, Square Enix avait plusieurs cartouches en misant sur le remake Final Fantasy Tactics mais aussi des annonces inattendues : une licence inédite du nom de The Adventures of Elliot et un tout nouveau Octopath Traveler numéroté « Zéro ».

Le Nintendo Direct a aussi été placé sous le signe du sport. Entre FC 26 et Madden NFL 26, Electronic Arts veut clairement s'imposer. Si vous aimez le basket, vous pourrez vous reporter sur NBA Bounce pour des matchs en toute légère. Mais si votre cœur vibre au rythme du combat et des Kaméhaméha, alors vous apprécierez la confirmation de Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2.

Enfin, d'autres gros jeux sortis dernièrement ou annoncés pour bientôt s'ajoutent au line-up de la Nintendo Switch 2. Parmi eux, Star Wars Outlaws se montre à nouveau. Nous avons aussi eu un aperçu explosif de Borderlands 4 ! Et si l'horreur plus votre truc, dans ce cas c'est Cronos The New Dawn qui fera frémir votre cœur.

Toutes les annonces du Nintendo Direct du 31 juillet 2025

Pendant 25 minutes, le Nintendo Direct nous aura donc tenu en haleine. Toujours pas de Hollow Knight Silksong ni de portage de Red Dead Redemption 2. Toutefois, avec 25 annonces en tout, il y avait de belles surprises. De fait, le début et la fin de la conférence vous vous mettre des étoiles dans les yeux !

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection se dévoile au Nintendo Direct

Once Upon a Katamari, le retour d'une licence culte sur Switch

Just Dance 2026 Edition va vous faire bouger en rythme

Dragon Ball Sparking Zero se confirme sur Nintendo Switch 2

Plants vs. Zombies: Replanted, la bataille reprend dans le jardin

EA FC 26 arrive sur Switch 2

Pac-Man World 2 Re-Pac, le remake annoncé au Nintendo Direct

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles arrive aussi sur Switch 2

Persona 3 Reload fait belle impression au Nintendo Direct

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pour les fans de Zelda

Madden NFL 26 arrive très vite sur Nintendo Switch 2

Chillin' by the Fire s'annonce au Nintendo Direct

Apex Legends arrive sur la nouvelle console hybride

Hela, une aventure reposante et coopérative

Star Wars Outlaws s'envole pour la Switch 2 à la rentrée

Cronos: The New Dawn dévoile l'horreur spatiale au Nintendo Direct

Yakuza Kiwami 1 et 2, une double annonce qui va plaire

Goodnight Universe, le prochain jeu de Skybound

NBA Bounce, pour des matchs légers

Hello Kitty Island Adventure - Wheatflour Wonderland, un DLC très coloré annoncé

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven vend du rêve au Nintendo Direct

SHINOBI: Art of Vengeance en met plein les yeux pendant la conférence

Borderlands 4 fait une apparition rapide, mais remarquée

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales, le reveal du Nintendo Direct

Octopath Traveler Zero, l'annonce inattendue sur Switch 1 et 2

