Après une mise en bouche sur la prochaine exclusivité, un nouveau Nintendo Direct plus général pourrait se tenir sous peu. Ça a encore leaké avec des infos supplémentaires.

Hier se tenait le premier Nintendo Direct de l'année. Cependant, il s'agissait d'un rendez-vous un peu particulier, car dédié à l'une des prochaines exclusivités de la Nintendo Switch, Tomodachi Life Une vie de rêve. Dès lors, beaucoup se demandent quand aura lieu la première « vraie » conférence, qui présentera plusieurs productions à venir dans les prochains mois. De nouveaux détails viennent de fuiter, ça approche.

Un nouveau Nintendo Direct serait imminent

Les bruits de couloir se font de plus en plus fort concernant la prochaine prise de parole de Big N. À en croire les rumeurs, la firme de Kyoto projetterait de donner une nouvelle conférence dans moins d'une semaine. Selon l'insider Nate the Hate, le rendez-vous serait fixé en coulisses au 5 février 2026. Une date qu'il confirme à nouveau sur les réseaux sociaux après en avoir parlé une première fois sur sa chaîne YouTube.

D'autant plus que ce n'est pas le seul à avancer cette date. Également sur YouTube, un autre insider s'est permis de corroborer les dires du précédent. GameXplain aurait lui aussi entendu parler d'une conférence le 5 février. Cela dit, il prévient que ce Nintendo Direct prendrait la forme d'une conférence « Partner » (« Partenaire »). Ce que Nate the Hate confirme lui aussi de son côté.

Quels jeux vidéo pourraient être présentés ?

Si nous avons bien droit à un Nintendo Direct « Partner » la semaine prochaine, dans ce cas la conférence ferait la part belle aux jeux des éditeurs tiers. Et ce format paraît plus que probable après un post précipité de Shapefarm sur le réseau social X. Le studio avait en effet annoncé que son jeu Orbitals ferait partie des jeux montrés à l'occasion de ce nouveau rendez-vous qui n'a pas encore été annoncé officiellement.

Ainsi, le prochain Nintendo Direct pourrait avant tout mettre en lumière les jeux third-party à venir sur Switch 2 ou antérieure. En ce sens, nous pouvons nous attendre à revoir Resident Evil Requiem, puisqu'il doit sortir à la fin du mois de février. Rappelons également que nous n'avons toujours pas de date de sortie plus précise que « 2026 » pour la Tarnished Edition d'Elden Ring et la Anniversary Edition de Fallout 4. Espérons aussi avoir des nouvelles du prochain Professeur Layton, une production second party repoussée à cette année.