Le prochain Nintendo Direct est sur les lèvres de tout le monde et il y a plusieurs raisons à cela. Très récemment, on vous parlait notamment de rumeurs à la fiabilité toute relative, cela dit, mais qui faisaient grand bruit. Quelques informateurs suggèrent ici et là qu'un Nintendo Direct serait en préparation. Si l'on regarde de plus près, c'est une probabilité et la volatilité de Nintendo à ce sujet fait que l'on peut s'attendre à tout. Les joueurs surveillent désormais les moindres faits et gestes de Nintendo et de ses partenaires pour repérer le moindre indice, et l'un d'entre eux pourrait bien avoir fait un mauvais pas, et ça ne serait pas la première fois.

Le prochain Nintendo Direct dévoilé en avancer par le même studio que la dernière fois ?

Vous vous souvenez de ce petit jeu indépendant que tout le monde compare à Split Fiction ou à It Takes Two, mais dans l'espace ? Orbitals, c'est son petit nom et c'est un habitué des Nintendo Direct. Il s'est annoncé durant l'un d'eux et s'est très largement dévoilé dans un autre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que son studio, Shapefarm, a malencontreusement fait leaker l'arrivée d'un Nintendo Direct en annonçant l'arrivée d'une énorme annonce à l'époque. Devinez quoi, il vient de refaire la même chose en déclarant que la date de sortie allait bientôt être révélée.

C'est une excellente nouvelle pour ce petit jeu extrêmement prometteur d'ailleurs. Un jeu coopératif qui s'inspire des dernières créations de Josef Fares, le tout avec une direction artistique directement tirée de l'animation des années fin 80-90. Mais ça veut aussi dire que cette annonce devrait être faite lors d'un événement, sinon le studio aurait simplement fait la surprise en dévoilant un trailer.

Les développeurs d'Orbitals, affirment que la date de sortie d'Orbitals sera bientôt révélée. Capture via Reddit

Une annonce bientôt ?

Lorsque l'on connaît le passif du jeu, on peut donc en déduire que l'annonce serait faite durant un Nintendo Direct Partner, ce qui vient ajouter une pierre de plus sur la pile de rumeurs qui tournent en boucle en ce moment.

Il faut dire qu'entre cet événement, et la liste longue comme le bras de jeux fraîchement enregistrés auprès des services de classification, tout porte à croire que quelque chose se trame. La dernière fois que les planètes se sont alignées de la sorte, un Nintendo Direct est sorti de nulle part. Dans la mesure où Nintendo nous a également surpris ces derniers mois en annonçant ses rendez-vous majeurs comme si de rien n'était, et parfois au beau milieu de la nuit comme pour Star Fox, on ne sait plus vraiment à quoi s'attendre.