Pas de suspense à rallonge, un Nintendo Direct Mini aura bien lieu dans quelques heures seulement. Date, heure et jeux pressentis pour cette nouvelle présentation, on fait le point.

Il y aura bien un Nintendo Direct pour terminer le mois de juin en beauté. Mais ce ne sera pas le mercredi 29 juin comme prévu initialement. Ce sera plutôt le 28 (à quelques heures près toute la rumeur était bonne).

Un nouveau Nintendo Direct ce mardi 28 juin

Big N annonce officiellement un Nintendo Direct Mini pour ce mardi 28 juin 2022 à partir de 15h00 (heure française). Et comme sous-entendu, cette émission ne tournera qu'autour des jeux d'éditeurs et studios tiers. Rien d'autre. Pas même un petit trailer de Xenoblade Chronicles 3 ou Splatoon 3.

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch !

Qu'attendre de cette édition ?

Pour ce nouveau Nintendo Direct Mini estival, le constructeur japonais laissera s'exprimer les partenaires tiers sur leurs futurs jeux Switch. Et certains titres sont pressentis. En effet, il pourrait y avoir Persona 5 Royal édition Nintendo Switch, et plus inattendu, Red Dead Redemption 2. Attention cependant, premièrement, ce n'est que de la spéculation. Deuxièmement, même si c'est vrai, ce ne serait bien entendu qu'une version cloud gaming. La machine hybride n'étant pas suffisamment puissante pour accueillir le jeu de Rockstar Games.

Et ensuite ? Mario + Lapins Crétins 2 Sparks of Hope pourrait être là. D'après Tom Henderson, Ubisoft communiquerait sur le jeu le mercredi 29 juin à 18h00, donc il y a peut-être également une bande-annonce lors du NDirect Mini.