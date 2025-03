C'est une page qui s'apprête à se tourner pour Big N. La Switch 2 se présentera enfin en détails le 2 avril prochain. Mais, avant cela, l'éditeur-constructeur a offert une ultime conférence pour la première Nintendo Switch à l'occasion d'un Nintendo Direct dédié. La présentation a jonglé entre nouveautés rafraîchissantes et des sorties très attendues.

Un Nintendo Direct plein de surprise

La conférence a commencé en beauté avec le premier trailer de la compilation Dragon Quest 1 & 2. Après un beau retour en HD-2D du troisième opus, les deux précédents promettent de revivre à fond l'expérience initiale. Le Nintendo Direct a levé le voile sur Raidou Remastered, issu de la licence Shin Megami Tensei. Dans un tout autre style, Patapon 1+2 sort du giron de PlayStation pour débarquer sur Switch cette année !

La conférence n'a pas non plus manqué de grosses annonces. Contre toute attente, Metroid Prime 4 Beyond a enfin montré du gameplay pendant la conférence ! Ce n'est d'ailleurs pas le seul, le prochain Légendes Pokemon ZA a donné un aperçu plus détaillé de son système de combat. Enfin, le clou du spectacle n'est peut-être pas l'annonce la plus spectaculaire mais elle va ravir pas mal de monde. Il s'agit d'un... tout nouveau Tomodachi Life !

Notons aussi que les amateurs de jeux indépendants n'ont pas été oubliés pendant ce Direct. On a notamment appris l'arrivée du très apprécié Wandering Village sur Switch. En parallèle, le très attendu Witchbrook a dévoilé du gameplay, tandis que le nouveau trailer de The Eternal Life of Goldman dévoile un jeu très prometteur.

Toutes les annonces du Nintendo Direct de mars 2025

