L’industrie du jeu vidéo s’active à quelques semaines des Game Awards 2025, programmés pour la soirée du 11 décembre. Plusieurs grands éditeurs ont en effet surpris les joueurs avec des annonces et des rendez-vous inattendus. PlayStation a ouvert le bal avec un State of Play entièrement dédié aux productions asiatiques, tandis que Nintendo va multiplier les prises de parole pour ses joueurs Nintendo Switch 2 et les fans de la marque cette semaine. Le constructeur japonais proposera ainsi un premier aperçu de Pokemon Pokopia, le jeu à la Animal Crossing, lors d’une présentation ce jeudi 13 novembre, mais il a surtout consacré un Nintendo Direct à son second film majeur : Super Mario Galaxy. Voici tout ce qu’il fallait en retenir.

Le film Super Mario Galaxy fait les présentations le temps d'un Nintendo Direct

Après quelques indiscrétions à cause d’un revendeur en ligne ayant diffusé prématurément des produits dérivés, place aux annonces officielles. Big N et Illumination ont ainsi dévoilé une première bande-annonce du film Super Mario Galaxy, suite très attendue du premier long-métrage qui avait engrangé plus de 1,3 milliard de dollars à travers le monde. Les premières images confirment qu’on ne change pas une recette qui gagne. Ce second film conserve l’esthétique colorée de son prédécesseur qui avait séduit le public au point d’en faire l'adaptation cinématographique d’un jeu vidéo la plus rentable de tous les temps. Mais comme l’a montré ce Nintendo Direct, Super Mario Galaxy entend nous mettre des étoiles plein les yeux.

La bande-annonce s'ouvre avec un Bowser miniature qui s'est découvert une passion pour la peinture, avant de nous montrer les différents environnements que Peach et sa troupe rencontreront. Après de nombreuses rumeurs et leaks, Bowser Jr (interprété par Ben Safdie aperçu dans Oppenheimer) a été confirmé, lui qui prendra la relève de son père et voudra le libérer. La grande favorite du public sera également également présente : Harmonie (interprétée par Brie Larson connue pour son rôle dans Captain Marvel). Pour rappel, le film Super Mario Galaxy est attendu en salles en France le 1er avril 2026.

Source : Nintendo