A la surprise générale, Big N vient d’annoncer la tenue imminente d’un nouveau Nintendo Direct, différent de ses présentations habituelles, mais qui ne manquera pas de créer l’événement.

Dans un mois seulement, l'attente autour des Game Awards et de leurs annonces potentielles alimentera toutes les discussions. Mais avant ce grand événement de fin d’année, deux éditeurs ont décidé de sortir du silence. PlayStation sera à l'honneur ce mardi 11 novembre avec un State of Play dédié aux productions asiatiques. Nintendo quant à elle vient d'annoncer une surprise de taille. Un nouveau Nintendo Direct imminent, mais qui, cette fois, ne ressemblera pas à ceux que l’on connaît habituellement.

Un nouveau Nintendo Direct pour le film Super Mario Galaxy

Le géant japonais reprendra officiellement la parole dès ce mercredi 12 novembre à 15h00, heure française. Toutefois, ce programme particulier ne mettra pas en avant les prochaines exclusivités Nintendo Switch 2 ou les titres à venir, mais se concentrera sur un sujet bien différent. Comme le premier long-métrage en son temps, l’événement diffusera la toute première bande-annonce dédiée au film Super Mario Galaxy. Quelques heures seulement après la confirmation par un fabricant de jouets du design de Yoshi et de la présence de Bowser Jr., la firme de Kyoto annonce donc un Nintendo Direct consacré exclusivement à son prochain film événement.

En plus de la bande-annonce, le constructeur a dévoilé une première affiche où l’on peut voir des Toads se déplacer sur des bateaux illuminés. Une mise en scène qui pourrait bien en dire long sur la direction artistique du film, prêt à nous mettre à nouveau des étoiles plein les yeux. Cependant, il n’y a pas lieu de s’attendre à d’autres révélations majeures lors de cette présentation. Nintendo a tenu à calmer les attentes en précisant que ce Nintendo Direct « n'inclura aucune information sur des jeux ».

Comme pour le premier film Super Mario, il est toutefois probable que l’événement présente de nouveaux membres du casting et offre davantage de détails sur le projet. Rappelons que le film Super Mario Galaxy est attendu en salles en France le 1er avril 2026, et ce Nintendo Direct semble bien être une première étape importante dans la promotion de ce film événement. Pour suivre cette présentation, rendez-vous donc sur la chaîne Youtube officielle de l’éditeur ou directement sur l’application Nintendo Today, ce 12 novembre à 15h00.

Source : Nintendo