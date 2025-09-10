En attendant une date de diffusion a priori imminente, une grande partie des annonces du prochain Nintendo Direct auraient déjà leaké, voici une liste.

Selon toute vraisemblance, un gros Nintendo Direct devrait arriver incessamment sous peu. D'insistantes rumeurs indiquent en effet qu'il pourrait avoir lieu dans les prochains jours. En parallèle, via une myriade de leaks, on a déjà une idée assez précise des nombreuses annonces qui seront à la fête lors de la prochaine conférence de Big. On dresse donc un petit récapitulatif avant l'heure.

Un nouveau Nintendo Direct bien chargé en annonces, d'après les leaks

Trois mois après sa sortie, la Nintendo Switch 2 semble avoir connu un lancement explosif. Reste maintenant à garnir son catalogue de nouveaux jeux (hors rétrocompatibilité et mises à niveau de titres sortis sur sa grande sœur) assez léger à son arrivée. Les adeptes surveillent donc de près le prochain Nintendo Direct à venir dans les prochains jours pour voir de quoi l'avenir sera fait.

À commencer par les grosses exclusivités attendues prochainement sur les Switch 1, et surtout 2. Sur ce terrain, de nombreux leaks évoquent qu'il y aura du beau monde. Rappelons notamment que Metroid Prime 4 Beyond doit sortir cette année, et le prochain Nintendo Direct serait donc enfin l'occasion de connaître exactement sa date de sortie. Les leaks récents suggèrent également que nous aurons droit à de nouvelles annonces autour de Tomodachi Life, un nouveau Professeur Layton, ou encore un nouveau Pokémon Donjon Mystère. En outre, via un leak de divers dépôts de marques récents de la part de Nintendo, on a découvert que le constructeur plancherait sur le retour de trois énormes licences exclusives : Astral Chain, Earthbound et Super Mario Galaxy. On pourrait donc tabler sur une mise à niveau Switch 2 pour le premier et le troisième, et potentiellement un nouveau jeu autour du second.

Un gros pan du prochain Nintendo Direct devrait également s'intéresser à divers portages. Le line-up de lancement de la Switch 2 a beaucoup compté sur ceux-ci pour garnir son catalogue, et semble encore y compter pour la suite, avec cela dit des résultats pour le moins mitigés, ainsi que de nouveaux titres issus de studios tiers. Quoi qu'il en soit, la conférence devrait voir, toujours d'après divers leaks, apparaître Ace Attorney 7, Call of Duty Black Ops 7, ou encore FF7 Remake Intergrade.

Liste complète des potentielles annonces leakées

Il ne s'agit toutefois que d'une partie des annonces leakées qui pourraient apparaître durant le prochain Nintendo Direct, dont voici une liste plus détaillée ci-dessous.

Ace Attorney 7

Astral Chain

Call of Duty Black Ops 7

Earthbound

Fantasy Life i : La Voleuse de Temps

FF7 Remake Intergrade

Inazuma Eleven Victory Road

Magical Starsign

Metroid Prime 4 Beyond

Pokémon Donjon Mystère

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Tomodachi Life

Super Mario Galaxy

