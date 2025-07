Après les leaks, la grande annonce s'est enfin confirmée de façon officielle. Le Nintendo Direct a pris rendez-vous avec les joueuses et joueurs et une annonce concernant la Switch 2 a fuité en avance.

Les intempéries n'auront pas eu raison des plans de Big N. Après l'inquiétude, le constructeur a annoncé officiellement la tenue d'un Nintendo Direct ce jeudi 31 juillet 2025. Nous serons donc derrière notre écran cet après-midi. Mais la surprise risque de ne pas être totale. Un nouveau jeu pourrait bien s'être révélévé en avance par mégarde.

Un jeu inédit pour la Switch 2 présenté au Nintendo Direct

Une fois de plus, les bruits de couloir ne se trompaient pas. Le Nintendo Direct aura bien lieu en ce mois de juillet, et pas plus tard qu'aujourd'hui ! Il faut dire que la nouvelle maintenance des services en ligne ne laissait plus grand doute additionnée à toutes les rumeurs. La firme de Kyoto va donc présenter ses nouveaux jeux cet après-midi, à 15 heures. Ce sera l'occasion de découvrir ce que le line-up de la Switch 2 nous réserve dans les mois à venir.

Pour l'heure, beaucoup d'attentes entourent ce Nintendo Direct. Le public espère toujours autant une apparition de Hollow Knight Silksong, tandis que la présence de Persona 3 Reload semble plus que probable. Il y a également une chance infime pour que Xenoblade 4 passe une tête, bien que cela paraisse encore un peu tôt. Notez en plus qu'en 25 minutes de conférence, tous les vœux ne pourront pas être exaucés. D'autant qu'un créneau devrait déjà être réservé par un tout nouveau titre à destination de la Switch 2.

En effet, un post envoyé un peu trop rapidement sur les réseaux sociaux aurait bien avoir vendu la mèche avant le Nintendo Direct. Bien qu'il ait été supprimé dans la foulée, des internautes ont eu le temps de conserver le visuel. Il s'agirait d'un nouvel opus de la saga Yomawari, intitulé The Garden of Honolulu. L'environnement abandonné et l'esthétique chibi rappelle effectivement Midnight Shadows, Lost in the Dark et autres opus.

Le visuel donne d'autres détails-clé, comme les plateformes sur lesquelles devraient paraître The Garden of Honolulu. Il esquivera Microsoft - du moins, dans un premier temps - pour une sortie le 30 juillet 2026 sur PC via Steam, sur PS5 et sur Switch 1 et 2. Alors, verrons-nous effectivement le nouveau Yomawari au Nintendo Direct de ce jour ?