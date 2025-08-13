Ça fait déjà deux mois qu’est sortie la Nintendo Switch 2 et depuis, les annonces se multiplient à vitesse grand V. Habituellement relativement calme et surtout réglé comme du papier à musique, Nintendo passe la seconde cette année et accélère grandement sa communication. Ce qui est logique finalement, mais rend très difficile la préméditation des grands rendez-vous que sont les Nintendo Direct. Big N nous avait jusqu’ici habitués à être ponctuels, mais tout est chamboulé avec la sortie de la nouvelle console. Alors qu’on a eu le droit à un rendez-vous Indie World il y a peu, on nous parle déjà de la suite qui arrivera plus vite que prévu.

Un nouveau Nintendo Direct pour bientôt ? Ce serait même imminent

Rien que cet été on a eu pas moins de trois gros rendez-vous pour les jeux Nintendo. Un direct pour les jeux tiers, un autre consacré à l’univers des jeux indépendant et un focalisé sur la licence pokémon et donc par extension, aux jeux de la franchise qui arrivent aussi sur Nintendo Switch 2. Maintenant, voilà que l’on nous parle d’un Nintendo Direct plus général, censé nous présenter à la fois des jeux Nintendo et des jeux tiers à venir d’ici la fin 2025 ou bien plus tard. C’est SwitchForce qui vend la mèche sur les réseaux sociaux, un informateur qui a visé juste plusieurs fois, notamment en dévoilant bien en avance la date de diffusion du Nintendo Direct Indie World.

L’insider revient cette fois sur les réseaux pour nous informer qu’un Nintendo Direct serait annoncé d’ici « la fin du mois d'août ». Il précise que ce mois-ci il n’y aura rien de particulier puisque Nintendo laissera la place à DragxDive et à la mise à niveau de Kirby et le Monde oublié qui débarquera avec un DLC inédit dans la foulée.

La bonne surprise c'est que si les informations de SwitchForce s'avèrent une nouvelle fois exactes, on peut donc s’attendre à un Nintendo Direct d’ici le début du mois de septembre. S’il y a bien une chose qui ne change pas chez Nintendo c’est bien sa méthode de communication. En général, lorsque la firme annonce un nouveau Nintendo Direct, celui-ci arrive dans les jours qui suivent.

On attend toujours la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond

On peut s'attendre à des surprises ?

Il n’empêche qu’un Nintendo Direct plus global juste après la Gamescom aurait du sens. On attend des nouvelles de quelques jeux à venir cette année encore, notamment Metroid Prime 4 la prochaine grosse sortie qui pourrait tout à fait se montrer une ultime fois et surtout enfin nous donner une date de sortie précise. On peut aussi espérer encore plus de détails sur le prochain Hyrule Warriors, même si on l’a vu il y a peu finalement, ou encore pourquoi pas des infos concernant les films Mario et Zelda à venir ? Enfin évidemment, si Nintendo à quelques surprises sous le coude, personne ne viendra s’en plaindre.

Mais comme d’habitude tant que rien n’est officialisé, on ne peut qu’espérer et théoriser. Donc pour l’heure on prend des pincettes et on patiente en partageant ses attentes et ses idées.

