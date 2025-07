On peut le dire, cette première moitié de l’année 2025 aura été plutôt chargée pour Nintendo. Entre l’annonce de la sortie de la Nintendo Switch 2, la présentation de Mario Kart World, celle de Donkey Kong Bananza et bien sûr toutes les autres prises de parole effectuées en parallèle, la firme japonaise n'aura pas eu le temps de s'ennuyer. Et c’est visiblement loin d’être terminé puisque tandis que nous entamons actuellement la deuxième partie de l’année, Nintendo se préparerait désormais à reprendre la parole avec un nouveau Nintendo Direct.

Un Nintendo Direct serait en approche

C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’insider Nate the Hate, qu’on ne présente plus, dans une vidéo tout juste publiée sur sa chaîne YouTube. Selon ses informations, la firme japonaise planifierait en effet la tenue d’un nouveau Direct d’ici la fin du mois, même s’il n’est pas en mesure d’indiquer à quel moment précisément celui-ci aura lieu. Il estime cependant que cela n’aura pas lieu avant la sortie de Donkey Kong Bananza, soit le 17 juillet prochain, et qu’il est peu probable que cela ait lieu la semaine du 21 juillet en raison du Pokémon Presents déjà prévu pour le 22 juillet.

De fait, cela ne laisse donc que peu de possibilités pour ce futur Nintendo Direct, qui pourrait être diffusé au cours de la semaine du 28 juillet. Auquel cas, il y a alors de grandes chances que celui-ci ait lieu le 29 ou le 30, les mardis et les mercredis étant généralement les jours privilégiés par la compagnie pour ses prises de parole. Mais encore une fois, précisons quand même que tout ceci ne reste que de la pure spéculation. À prendre avec des pincettes, donc, tant que rien n’aura été officiellement confirmé par Nintendo.

Cela étant, avec la sortie de Donkey Kong Bananza qui arrive cette semaine, il est peu probable d’imaginer que Nintendo ne prenne pas la parole prochainement. Après tout, en dehors des Nintendo Switch 2 Edition en approche pour Super Mario Party Jamboree et Kirby et le monde oublié, on ignore encore tout du programme de la firme pour les mois à venir. Ainsi, un Nintendo Direct pourrait notamment être l’occasion de dévoiler la date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond, qui reste la prochaine grosse cartouche attendue pour 2025.