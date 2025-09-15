Cette fois c’est sûr, on peut le dire : Nintendo se trouve dans une forme olympique en cette année 2025. En effet, non contente d’avoir réalisé un démarrage absolument canonissime avec sa Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto nous livre également depuis plusieurs mois un calendrier marketing au rythme effréné, qui multiplie à la fois les sorties de jeux et les prises de parole. La preuve : alors que nous venons tout juste d’avoir droit à un Nintendo Direct riche en annonces, voilà qu’une autre conférence se profile déjà à l’horizon.

Un nouveau Nintendo Direct déjà annoncé

« Un second Kirby Air Riders Direct présenté par le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, est en approche ! » nous a en effet confirmé Nintendo il y a quelques jours, dans la foulée du dernier Nintendo Direct. Car oui, les joueurs ont beau avoir enfin obtenu la date de sortie de l’un des jeux Switch les plus attendus de cette fin d’année, à savoir Metroid Prime 4: Beyond, la compagnie n’en oublie pas pour autant ses autres titres. À commencer par Kirby Air Riders, donc, dont la sortie est prévue pour le 20 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Et il faut croire que Nintendo mise gros sur le retour de cette franchise quelque peu méconnue, qui n’avait jusqu’à présent eu droit qu’à un seul jeu sorti en 2003 sur Nintendo GameCube. Car là où des titres comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza n’ont eu droit qu’à un seul gros coup de projecteur en amont de leur sortie, Kirby Air Riders, lui, en est déjà à son deuxième Direct en l’espace de quelques semaines. Le premier ayant eu lieu le 19 août dernier, quelques heures avant l’Opening Night Live de la Gamescom.

D’une durée d’environ 45 minutes, ce dernier s’était alors déjà montré très riche en informations concernant ce Kirby Air Riders : genèse du projet, présentation des bases du gameplay, modes de jeux, stades, bolides… Il y avait assurément de quoi faire. Tellement que l’on se demande actuellement ce que va bien pouvoir nous présenter Nintendo dans ce nouveau Direct, qui ne dispose pour l’heure d’aucune durée ni date de diffusion. Réponse rapidement, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, donc.