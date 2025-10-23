Le nouveau Nintendo Direct dédié à une exclu imminente de la Switch 2 est tombé aujourd'hui. C'est le moment de découvrir tout ce qui vous attend dans ce jeu prometteur.

La prochaine exclusivité de la Switch 2 se dévoile encore. Ce jeudi 23 octobre, la firme de Kyoto a donné rendez-vous pour une nouvelle conférence Nintendo Direct. C'est l'occasion pour l'éditeur de présenter plus en détails la nouvelle itération d'une de ses franchises cultes, dans une forme qu'on lui connait peu. Découvrez plus en détail tout ce que Kirby Air Riders, le jeu de courses dans le monde du héros à l'appétit vorace.

Kirby Air Riders veut parler aux nostalgiques

Après une première conférence en août, Nintendo s'offre une nouvelle présentation détaillée de son futur titre exclusif à la Switch 2, Kirby Air Riders. C'est l'occasion de dévoiler un mode qui n'avait pas été montré jusqu'alors mais que les fans de l'opus original de la licence connaissent bien, le « Top Ride ».

Par opposition au à la vue classique dite « Air Ride » de Kirby Air Riders, celui-ci offre un point de vue en plongée sur le circuit. En somme, vous voyez la piste du ciel. Plusieurs paramètres de caméra sont en plus proposés pour ajuster sa visibilité. Elle peut soit suivre le joueur, soit offrir une vue d'ensemble.

En outre, Nintendo semble vouloir parler aux nostalgiques puisqu'il inclut plusieurs paramètres de contrôle, dont certains également issus du premier Kirby Air Ride. La variété est donc au rendez-vous pour s'adapter à chacun. D'ailleurs, le Top Ride peut s'expérimenter à plusieurs. Ainsi, vous pourrez jouer jusqu'à 8 en ligne et même jusqu'à 4 en multi local.

Étant donné que le nombre de joueurs a augmenté depuis l'époque, notons aussi que les circuits de Kirby Air Riders sont plus larges. Cela offrira plus de confort en jeu, surtout avec l'utilisation des capacités spéciales, comme le dérapage de feu, la fête foreuse ou le missile traqueur. 6 pistes ont déjà été présentées :

Fleur

Flot

Air

Cristal

Machine

Montagne

© Nintendo.

Kirby Air Riders se la joue Mario Kart World

Le nouveau jeu de course Kirby se montre décidément très riche. En plus des modes Air Ride et Top Ride, il faut aussi compter le contre-la-montre et l'essai libre de bolides. En plus, cet opus marquera le retour du City Trial. Pour les néophytes qui auraient par ailleurs pris goût au mode balade de Mario Kart World, il devrait vous faire de l'œil. En effet, il s'agit d'une grande arène sous forme d'île à explorer librement avec des objets à récolter et des défis.

Kirby Air Riders a même un dernier mode à présenter, inédit cette fois. Apprêtez-vous à partir à l'aventure dans Road Trip ! C'est un voyage rempli d'épreuves qui vous y attend. Il s'agira ainsi de les relever en allant à la rencontre d'un pluralité de personnages. On peut déjà mentionner Magman, Éline, Tortiment, Tornicoton, le Roi Golem et le Virus Mystère.

© Nintendo.

Vous allez passer du temps en ligne derrière votre Nintendo Switch 2

Nintendo veut mettre l'accent sur l'expérience en ligne avec Kirby Air Riders. À ce titre, vous pourrez personnaliser votre permis de conducteur et accéder à un foyer dans lequel interagir avec d'autres joueurs avant de vous lancer en piste. L'idée est de proposer un hub convivial pour faciliter votre navigation et encourager la vie communautaire.

Les différents modes de jeu de Kirby Air Riders semblent accessibles en multijoueur. Seule le mode Road Trip est à exclure. Compte tenu de son format, il se prête seulement au solo. En tout cas, vous pourrez prendre part à différentes compétitions selon votre appétence.

En parlant de compétitivité, vous serez évalué selon vos performances. Vous serez également réparti entre plusieurs classes de couleurs, qui correspondent à votre type de profil. En conséquence, votre rang mondial est défini au sein de votre classe et sera affiché sur votre permis.

© Nintendo.

Un contenu toujours plus riche pour la future exclu Nintendo Switch 2

Ce Nintendo Direct est aussi l'occasion de présenter plus en détail le contenu de Kirby Air Riders. Tout un tas de pouvoirs utilisés en course classique ont été dévoilés : l'aiguille, le gel, le sommeil, le combat, le flash, la foreuse et le missile. Mais ces capacités seront donc à utiliser avec soin pendant vos courses sur les 18 circuits annoncés pour le mode Air Ride, dont quatre nouveaux, les Ruines d'Aérotopia, la Crevasse cristalline, la Fonderie Fumerole et un autre mystère. Les fans de la première heure pourrons même retrouver d'anciennes pistes :

Prairie fantaisie

Vallée céleste

Sables aériens

Versant glacé

Coulée magmatique

Parc aux haricots

Passage mécanique

Damier des chevaliers

Courbure Nébula

© Nintendo.

Cela dit, on ne peut pas faire la course sans pilote ! La précédente conférence nous en avait déjà présenté une dizaine. Eh bien, celle-ci ajoute encore quelques noms à la liste. En tout, le roster s'alourdit de 8 autres personnages qui ils parleront assurément aux connaisseurs de la franchise Kirby :

Taranza

Lololo et Lalala

Desroches

Choiroc

Rick

Scarfy

Max

Waddle Dee

Ce Kirby Air Riders semble vraiment vouloir faire les choses à fond. Nintendo a fait l'effort d'ajouter un doublage en plusieurs langues pour tout ce qui concerne les noms des pouvoirs par exemple. De plus, même les modes existants auparavant s'offrent quelques nouveautés, comme la liste des stades thématiques de City Trial.

En outre, vous débloquerez des récompenses en jouant aux différents modes. Un mini-jeux de type gacha est également de la partie. Tout cela permettra notamment de personnaliser encore plus votre bolide et donc votre partie. Voilà qui promet une expérience très riche dès le 20 novembre sur Nintendo Switch 2.

La conférence complète dédiée à Kirby Air Riders