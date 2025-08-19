Il avait prévenu : Masahiro Sakurai avait du nouveau à montrer sous peu pour Kirby Air Riders. À l'occasion des 20 ans du studio Sora, qui fait partie de ceux en charge de la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2, son fondateur avait teasé le Nintendo Direct annoncé pour ce jour. C'est d'ailleurs lui aussi qui en assure la présentation, évoquant au passage les demandes internes pour ce jeu à l'époque où il planchait sur les DLC de Super Smash Bros Ultimate. Il aura fallu le temps, mais plus de vingt ans après le premier opus sur GameCube, la suite arrive enfin et se date avec du gameplay.

Un nouveau jeu de course pour la Nintendo Switch 2

Ainsi que son titre le laisse comprendre, Kirby Air Riders est un jeu de course. Mais il est aussi bien plus que cela. Dès le début de la conférence, Sakurai tend à balayer les commentaires qui évoqueraient la ressemblance avec un Mario Kart. Certes, il y a des similitudes, mais la philosophie de cette licence est bien différente.

Dans Kirby Air Riders, vous pilotez des bolides avec vos pilotes. Cela dit, vous ne jouez qu'avec deux boutons (soit un de plus que premier opus) et le stick ! Effectivement, ici, à vous de charger votre énergie pour obtenir des boosts et orienter votre personnage vers le haut ou le bas. L'autre touche, quant à elle, vous permet de faire des attaques spéciales, propres à chacun des coureurs.

En somme, ce Kirby Air Riders se veut plus arcade que le dernier Mario Kart World. Qui plus est, il ajoute d'autres éléments à prendre en compte, comme la défense de votre personnage par exemple. Vous devez également tirer profit de l'environnement pour piloter au mieux et décrocher la victoire. Jouable jusqu'à 16 en online (et 8 en local), la compétition va être rude. C'est donc une expérience vraiment à part entière qui s'annonce pour le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2 !

© Nintendo.

Un roster qui évolue dans Kirby Air Riders

Ce Kirby Air Riders reprend les bases de l'opus GameCube en y ajoutant toutefois de la profondeur. Cela passe d'abord par les pilotes. Autant, plusieurs étaient déjà disponibles à l'époque, mais seul notre héros rose était véritablement jouable. C'est pourquoi ce nouvel opus prévu sur Nintendo Switch 2 allonge la liste des pilotes en puisant dans l'univers riche de la licence :

Kirby

Roi Dadeedou

Metal Knight

Chef Kawasaki

Magolor

Gooey

Waddle Doo

Knuckle Joe

Susie

Cappenois

Starman

Jouez jusqu'à 16 en online. © Nintendo.

Cependant, il se pourrait que ce ne soit pas les seules figures du roster. La conclusion du Nintendo Direct a révélé un personnage à la Meta Knight qui reste bien mystérieux. Cela dit, le nombre de pilotes ne devraient pas être exonentiel étant donné que chacun dispose de capacités spéciales propres (feu, épée, roue, trancheur...). Dès lors, Kirby Air Riders pourrait tendre à maintenir un équilibre entre tous, d'autant qu'ils seront les uns ou les autres plus ou moins optimaux pour certains bolides.

La conduite prend un nouvel élan dans Kirby Air Riders

Comme dans tout jeu de course, Kirby Air Riders mise sur une multiplicité de véhicules différents. Chacun aura là aussi ses particularités, si bien que votre choix de pilote sera particulièrement stratégique pour optimiser votre conduite et, de ce fait, vos chances de victoire. De plus, le jeu propose différents types de véhicules : les étoiles (turbo, aéro, fusée...), les motos (rex roulli...) ou encore les chars (néochar de combat). Alors à vous de la jouer stratégique !

Ensuite, à vous de vous rendre sur la piste pour profiter de tout ce que Kirby Air Riders a à offrir. La course est évidemment l'un des modes principaux. Dès lors, vous concourrez sur différentes pistes, comme le Bocage Floria, les Contrées caverneuses, le Réseau Cyberix ou encore les Chutes du Mont Roux. Cela dit, c'est loin d'être le seul mode de jeu disponible.

L'Île de Skaïa. © Nintendo.

De fait, vous pourrez vous balader dans le mode City Trial pour parcourir l'île de Skaïa. Des défis divers vous y attendent, très pratiques notamment pour peaufiner votre technique de conduite. À moins que vous ne préfériez passer par les Leçons pour vous entraîner ! Enfin, pour le fun, un tas d'affrontements différents vous attendront dans Kirby Air Riders. Le Derby sera impitoyable par exemple, vous mettant vraiment au défi sur la piste. Mais vous pourrez aussi vous adonner aux rencontres en arène ou encore faire de la vitesse votre meilleur atout dans l'Aéroglisse. La Nintendo Switch 2 va encore être mise à rude épreuve avec cette nouvelle exclusivité.