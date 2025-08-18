La Gamescom 2025 commencera officiellement le 20 août 2025, mais les festivités débuteront dès demain avec l’Opening Night Live. Cette conférence est toujours le théâtre d'annonces surprises, comme de nouvelles informations sur des titres déjà connus, mais qui tardaient à se dévoiler. On sait que Nintendo fera cette année son grand retour en force au plus grand salon européen. On s'attendait à ce qu'il assure le spectacle lors de la cérémonie d'ouverture, mais c'était sans compter sur le penchant de Big N pour les surprises maison. Et surprise ! Un nouveau Nintendo Direct vient d'être annoncé, qui portera sur une exclusivité Nintendo Switch 2 particulièrement attendue.

Un nouveau Nintendo Direct juste avant la Gamescom 2025

Décidément, les conférences s’enchaînent chez le constructeur japonais. Après le dernier Indie World, un nouveau Nintendo Direct vient d'être annoncé sur l'application maison de l'éditeur. Une nouvelle conférence aura ainsi lieu juste avant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2025. Le rendez-vous est fixé à mardi 19 août 2025 à 15 h, heure française. Attention toutefois, ce Nintendo Direct ne sera consacré qu’à Kirby Air Riders, le tout nouveau jeu de course inspiré du titre culte de la GameCube. Masahiro Sakurai (Super Smash Bros.) avait promis des nouvelles du jeu « bientôt », et on ne s’attendait pas à ce que ses équipes et lui soient prêt à en montrer autant.

Avec une présentation de 45 minutes, Masahiro Sakurai (Super Smash Bros.) et son équipe auront le temps de présenter les fonctionnalités, les nouveautés et plus globalement de cette exclusivité Nintendo Switch 2 tant attendue par de nombreux joueurs. Au terme de ce Nintendo Direct, Kirby Air Riders devrait presque ne plus avoir de secrets pour vous. Big N devrait donc dévoiler également les modes de jeu, le multijoueur ou encore les nouveautés majeures par rapport à l’épisode original. On peut s’attendre à ce que la date de sortie soit enfin révélée, et la bonne surprise serait qu’elle ne soit pas trop lointaine. Pour rappel, le jeu est pour l’heure prévu pour le courant 2025 sur Nintendo Switch 2, sans fenêtre plus précise.

