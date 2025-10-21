Le 12 septembre dernier se tenait pour rappel un Nintendo Direct géant consacré notamment aux prochains gros jeux à venir sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses grosses annonces, ainsi que la célébration des 40 ans de Mario. Un peu plus d'un mois plus tard, la firme de Tokyo a donc confirmé officiellement la date de sa prochaine conférence entre autres par l'entremise de son application Nintendo Today. Comme à son habitude, cette annonce implique qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps.

Le prochain Nintendo Direct nous donne rendez-vous pour faire une nouvelle virée

Après un énorme Nintendo Direct riche en annonces de tous horizons, Big N remet le couvert un mois plus tard avec une nouvelle conférence. Celle-ci sera cependant plus intimiste que la précédente, car va se focaliser cette fois sur un seul jeu. Comme annoncé notamment via l'application Nintendo Today, ce nouveau rendez-vous pour les fans de la marque se tiendra ainsi ce jeudi 23 octobre 2025 à 15 heures et durera environ 60 minutes. Et cette heure entière mettra en valeur un seul et unique jeu : Kirby Air Riders, attendu le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Le prochain titre centré sur la célèbre boule rose va ainsi avoir droit à un second Nintendo Direct spécialement dédié, après un premier en août dernier qui avait déjà présenté le jeu en long et en large. Pour rappel, il s'agit d'un nouveau jeu de course après Mario Kart World, qui ne se joue en revanche qu'avec deux boutons (un pour charger l'énergie et obtenir des boots, et l'autre pour effectuer des attaques spéciales) et le stick pour se diriger. Il se veut donc plus arcade que le jeu de lancement de la Nintendo Switch 2. Il ajoute cependant d'autres éléments à prendre en compte, comme la défense de son personnage par exemple.

Comme Mario Kart World, Kirby Air Riders disposera d'une grosse composante multijoueur, avec des parties jusqu'à 16 en ligne et 8 en local. Reste maintenant à voir ce que ce nouveau Nintendo Direct qui lui est spécialement dédié aura de plus à raconter pendant une heure avant sa sortie le mois suivant. Réponse pour cela ce 23 octobre 2025.

Source : Nintendo Today