Cela fait maintenant un mois que la Nintendo Switch 2 est sortie, et il faut bien admettre que Big N a encore réussi un tour de force. En l’espace de quatre jours seulement, la nouvelle console s’est en effet écoulée à 3,5 millions d’exemplaires dans le monde entier. Selon plusieurs analystes réputés, l’hybride nouvelle génération se serait écoulée à pas moins de 1,6 million d’exemplaires outre-Atlantique, ce qui en ferait le meilleur lancement de l’histoire du pays, détrônant la PS4. Au Japon, elle aurait également battu le record détenu jusqu'alors par la PS2. Bref le succès est au rendez-vous, mais il lui manque encore le plus important : des jeux. La rumeur d’un Nintendo Direct d’ici la fin du mois de juillet se faisait grandissante, et il y aura bien un événement pour mettre en lumière les prochaines nouveautés de la Nintendo Switch 2 et de sa grande sœur.

Le Nintendo Direct de juillet 2025 confirmé

La rumeur enflait depuis quelque temps maintenant. Chaque nouvelle semaine, certains insiders à la réputation pourtant fiable, répétaient à qui voulait l’entendre que Nintendo tiendrait un nouvel événement dans les jours à venir. Un Nintendo Direct qui ne ferait pas spécialement la part belle aux exclusivités maison de la Nintendo Switch 2, mais plutôt aux portages et aux nouveaux jeux des partenaires de la firme japonaise. Et si l’on se fie aux bruits de couloir, de nombreux éditeurs comme Ubisoft et Microsoft, n'attendraient que le feu vert pour révéler les versions Nintendo Switch 2 de certains de leurs jeux. Cette fois c’était la bonne. Big N a bien confirmé la tenue d’un Nintendo Direct ce 31 juillet 2025 à 15H, heure française.

Comme convenu, donc, les éditeurs tiers seront donc à l'honneur. On devrait logiquement avoir de nouvelles exclusivités annoncées, des portages et des nouvelles de certains titres attendus. Avec plus de 25 minutes au compteur, ce prochain Nintendo Direct s’annonce riche en annonces. On vous voit tous crier Hollow Knight Silksong et comme vous on a envie d'y croire, d'autant que je sera jouable à la Gamescom 2025. L'une des surprises qui n'en est plus une devrait être la version Nintendo Switch 2 d'Assassins Creed Shadows débusquée par l'un des organismes de classification. Pour le reste, les développeurs japonais et habitués des Nintendo Direct devraient y faire quelques annonces, avec pourquoi pas ATLUS qui pourrait révéler des portages du côté de Persona.