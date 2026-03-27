La prochaine grande communication de Nintendo pour la Nintendo Switch 2 est particulièrement attendue au tournant. Et pourtant, une mauvaise nouvelle se profile pour ceux qui attendent le prochain Nintendo Direct.

Le portfolio de la Nintendo Switch 2 va prochainement s'agrandir. C’est l’un des plus grands reproches envers la console : son catalogue de lancement jugé trop maigre pour passer à l’achat. De très belles exclusivités sont depuis venues donner plus de poids à la nouvelle hybride, dont Donkey Kong Bananza ou encore Pokemon Pokopia, pour ne citer qu’eux. Tomodachi Life Une Vie de Rêve viendra faire bouillir les esprits les plus créatifs en avril 2026, suivi de Yoshi and the Mysterious Book en mai. Puis c’est le flou. Un nouveau Fire Emblem, Duskblood des créateurs d’Elden Ring… quelques exclusivités sont attendues plus tard dans l’année, sans date de sortie. Quelques bruits de couloir ont laissé entendre à une frange de la communauté un peu trop impatiente que les prochaines annonces du constructeur pourraient avoir lieu lors d’un Nintendo Direct organisé exceptionnellement en avril et non fin mars, comme le veut habituellement le calendrier. Devinez quoi ?

Pas de Nintendo Direct avant cet été ?

NateTheHate est venu enflammer la communauté Nintendo, autant qu’il a calmé certaines ardeurs. Lors du dernier épisode de son podcast, l'insider revenu sur les prochaines exclusivités de la Nintendo Switch 2, en faisant le point sur les informations qu’il a plus glaner sur chacune d'elles. L’été 2026 s’annonce donc des plus animés pour les joueurs de l’hybride, mais Big N n’aurait pas prévu de communiquer sur ses plans de sitôt. Si l’année dernière le constructeur avait tenu un Nintendo Direct de grande envergure en mars, il resterait cette année silencieux jusqu’au mois de juin.

C’est en tout cas ce qu’a rapporté NateTheHate, généralement fiable sur le sujet. « On m’a murmuré qu’il n’y aurait pas de Nintendo Direct général avant juin » a-t-il ainsi déclaré. Attention toutefois, un Partner Showcase, un Indie World ou un format dédié à un seul jeu ne sont pas exclus. Mais pour les annonces tonitruantes, il faudra vraisemblablement prendre son mal en patience.

De belles annonces à prévoir

Et des annonces, Nintendo en aurait de très belles sous le coude. L’insider évoque un nouveau jeu Star Fox ou encore un remake majeur d’un Zelda. Mais pour LE premier Mario de la Nintendo Switch 2 il faudra repasser. Les prochaines aventures du plombier en 3D ne seraient ni prêtes à sortir cette année, ni à se montrer. Le moustachu ne devrait donc pas faire d’apparition remarquée lors du sempiternel Nintendo Direct de juin. D’ici-là, on vous recommande comme toujours de traiter ces informations avec la plus grande prudence, peu importe le pedigree du leaker.

Podcast de NateTheHate.

Source : NateTheHate