Le Summer Games Fest 2026 a été aussi brûlant que l’été qui s’annonce. L’événement orchestré par Geoff Keighley a encore enchaîné les grandes annonces avec le retour de licences que l’on n’espérait plus revoir, des dates de sorties désormais fixées à septembre, en passant par de véritables surprises, épargnées par les habituels leaks et rumeurs en amont. La tradition veut en revanche que Nintendo prolonge légèrement les festivités avec son incontournable Nintendo Direct de juin. Une conférence qui était justement pressentie comme un showcase général consacré aux prochaines grandes exclusivités de la Nintendo Switch 2 et diffusé la semaine du 9 juin 2026. Après plusieurs semaines de spéculations dignes d'un tonton persuadé d'avoir le scoop du siècle à un repas de famille, Big N met fin aux rumeurs en officialisant sa prochaine grande prise de parole de l’année.

Le Nintendo Direct de juin 2026 confirmé

Après les rumeurs, place à l’officialisation. Depuis plusieurs semaines, il se murmure en effet que Nintendo mettrait un gros coup de projecteur sur les prochaines exclusivités Nintendo Switch 2, mais aussi sur les jeux partenaires qui viendraient gonfler un peu plus le catalogue de la console, qui a récemment soufflé sa première bougie. C’est désormais acté. Le prochain Nintendo Direct est ainsi prévu pour le 9 juin 2026, à 16h, heure française. Comme toujours, la conférence pourra être suivie via les chaînes YouTube du constructeur. Avec 50 minutes de diffusion, ce Nintendo Direct devrait faire la part belle aux nouvelles exclusivités, aux portages et à des annonces sur des titres particulièrement attendus.

Quels jeux attendre ?

La conférence devrait donc réserver son lot de surprises, même si certaines semblent déjà se dessiner. Il faut en effet s’attendre à découvrir la date de sortie d’exclusivités Nintendo Switch 2 déjà annoncées, comme Fire Emblem Fortune's Weave ou encore The Duskbloods, le jeu de FromSoftware qui donne des palpitations aux fans de Bloodborne. Il se murmure également que Big N se prépare à annoncer un remake de Zelda Ocarina of Time, l’épisode le plus apprécié de la licence. Tout est cependant plus flou du côté du prochain Mario en 3D, qui ne serait pas attendu avant 2027.

Ce Nintendo Direct devrait également être l’occasion d'officialiser plusieurs portages qui font l'objet de rumeurs et leaks en tout genre, dont ceux de Clair Obscur Expedition 33 et Metaphor Re:Fantazio. La scène indépendante devrait également occuper une place de choix lors de ce Nintendo Direct, avec, on l’espère, des dates de sortie pour Witchbrook, Stardew Valley-like magique, ou encore Orbitals, le jeu coopératif qui fleure bon les animes des années 80.