La rumeur enfle depuis plusieurs jours : un nouveau Nintendo Direct pourrait être annoncé très bientôt. Plus précisément, dans les heures qui précèdent le lancement de Donkey Kong Bananza, prévu pour la semaine prochaine. Et si l’on en croit certaines fuites, les annonces ne concerneraient pas que des nouveautés… mais aussi le retour d’un jeu récent, dans une version retravaillée pour la Nintendo Switch 2.

Un Nintendo Direct avec une grosse annonce ?

C’est le leaker Nash Weedle qui relance le sujet. Même s’il lui arrive de tomber just, comme avec le retour de Mario & Luigi ou les manettes NES pour la Switch, Nash Weedle reste une source à prendre avec beaucoup de précautions. Ses prédictions sont souvent floues, et son historique est loin d’être constant. Cette fois, il évoque une "Switch 2 Edition" de Pikmin 4, enrichie avec du contenu inédit et des améliorations techniques pendant le Nintendo Direct.

Sorti en 2023, le jeu avait séduit les fans avec son approche plus accessible, sa direction artistique soignée et l’arrivée d’Oatchi, le chien compagnon. Mais il avait aussi laissé quelques questions en suspens. Plusieurs joueurs avaient repéré des visuels officiels montrant un biome enneigé... qui n'existe pas dans le jeu. D’autres ont noté la présence de deux personnages jouables dans certaines images promotionnelles, alors que la campagne restait strictement solo. Parfait pour la Nintendo Direct ?

Une version boostée pour la Switch 2

Si la rumeur dit vrai pour le Nintendo Direct, cette nouvelle édition ne se limiterait pas à du contenu en plus. Elle profiterait des capacités techniques de la Nintendo Switch 2 : meilleure résolution, framerate plus stable, chargements plus rapides... et surtout une compatibilité avec la fameuse "Mouse-Con", avec pointeur permettant une visée beaucoup plus précise.

Un ajout qui ferait sens dans un jeu comme Pikmin, basé sur la gestion d’escouades et le lancer précis de petites créatures. Plusieurs membres de la communauté espèrent également des ajustements de gameplay, notamment sur le système de ciblage automatique, parfois jugé trop rigide. Autre demande fréquente : le retour d’un mode coop, déjà présent dans Pikmin 3, mais curieusement absent de l’épisode suivant. Une édition enrichie pourrait corriger ce manque. Bref, le Nintendo Direct pourrait annoncer plusieurs belles choses.

Vers un Nintendo Direct cette semaine ?

Difficile à dire avec certitude. Mais entre les rumeurs persistantes, et le lancement de Donkey Kong Bananza qui approche, tout semble réuni pour une prise de parole très bientôt. Plusieurs insiders parlent même d’une annonce dans les prochaines heures. Si c’est le cas, on pourrait avoir un aperçu concret de ce que Nintendo prépare pour la Switch 2, entre nouveaux jeux et rééditions musclées. Et Pikmin 4 pourrait bien être l’un des premiers à ouvrir la marche.

Source : Nintendo