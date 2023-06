Il y a encore vingt ans, les salons dédiés au jeu vidéo étaient le théâtre des plus grosses annonces des acteurs de l'industrie. Avec l'explosion d'Internet, les événements physiques ont perdu de leur grandeur au profit des conférences en ligne, comme le Summer Game Fest 2023. Ce type d'événements reste important, mais pas indispensable pour les plus grands constructeurs du monde que sont PlayStation, Xbox et Nintendo. Eux n'ont besoin de personne pour réunir les joueurs et organisent donc leurs propres conférences sur leurs canaux digitaux. Après le PlayStation Showcase du mois de mai, qui était attendu depuis un long moment, c'est Big N qui pourrait bientôt se retrouver sur le devant de la scène avec un nouveau Nintendo Direct.

Un Nintendo Direct arriverait bientôt

Une fois de plus, l'insider Jeff Grubb nous dévoile les croustillantes coulisses de l'industrie du jeu vidéo. Dans le podcast Giant Bombcast, il révèle que Nintendo tiendra très probablement une conférence en ligne en juillet. En plus du traditionnel Nintendo Direct du mois de septembre, la firme japonaise préparerait donc un autre événement quelques semaines plus tôt, cet été. La conférence serait, en quelque sorte, une réponse au PlayStation Showcase et au Xbox Games Showcase organisés dans le cadre du Summer Game Fest 2023. En revanche, Jeff Grubb n'est pas encore certain de ce que Nintendo prévoit d'annoncer lors du show.

Les bruits de couloir indiquent qu'il y aura quelque chose en juillet. Est-ce que ce sera un Nintendo Direct avec des jeux internes ? Un Nintendo Direct centré sur le titre d'un studio externe ou d'un événement sur plusieurs jeux tiers ? Je n'en ai aucune idée.

Metroid Prime 4 présent lors du show ?

Quelles grosses annonces pourraient être faites lors de cet éventuel Nintendo Direct de juillet ? Les fans attendent plus que tout des nouvelles de Metroid Prime 4, qui a complètement disparu des radars depuis son annonce à l'E3 2017. Non, cela ne serait pas si improbable que ça. Il y a quelque heures, Nintendo a publié a remis en ligne la page officielle du jeu avec un formulaire demandant aux joueurs de renseigner leur mail s'ils souhaitent obtenir les dernières informations sur MP4.

Le jeu développé par Retro Studios, qui a repris le projet en 2019, pourrait être le dernier gros titre de la Nintendo Switch. Big N serait déjà tourné vers la Nintendo Switch 2, qui sera potentiellement annoncée cette année selon Grubb. En revanche, il y a peu de chances que l'événement de juillet concerne la machine. Peu importe : ce Nintendo Direct pourrait être mémorable si Metroid Prime 4 se présente enfin. Les astres semblent en tout cas alignés. Réponse dans les jours ou les semaines qui suivent.