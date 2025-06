Une conférence Nintendo Direct Donkey Kong Bananza a eu lieu récemment afin de faire un point sur la prochaine grosse exclusivité Nintendo Switch 2 avant sa sortie. Pour rappel, ce jeu entièrement en 3D qui mise sur un environnement entièrement destructible sera disponible à partir du 17 juillet 2025. Tandis que cette présentation a rassuré un certain nombre de joueuses et joueurs sur le potentiel de cette exclu, d'autres espèrent qu'il y aura une présentation plus globale des jeux Nintendo Switch 2 à venir pour la fin de l'année et même au-delà. Un événement aurait d'ailleurs leaké avec de grosses annonces.

Des leaks pour un Nintendo Direct en juillet 2025 ?

Y'aura t-il un nouveau Nintendo Direct dans le courant de l'été 2025 ? Dernièrement, le leaker Nate The Hate a pris la parole sur le sujet. « Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit d'imminent. Mais bien entendu, Nintendo va devoir communiquer ce qui arrivera sur la Switch 2 au cours du second semestre au-delà de ce qu'ils ont déjà annoncé. De plus, les tiers voudront annoncer davantage de leurs jeux à venir cette année. Donc, c'est vraiment juste une question de savoir quand aura lieu le prochain Nintendo Direct. Et il y en a toujours un pendant l'été ».

Aujourd'hui, c'est au tour du Youtubeur Wood Hawker d'alimenter la rumeur d'un Nintendo Direct qui pourrait avoir lieu en juillet 2025 avec de grosses annonces. Selon lui, il y aurait des shadow drops de jeux Gamecube, la dernière console virtuelle qui est uniquement disponible sur Nintendo Switch 2. « J'ai entendu que Pokemon Colosseum sera l'un d'entre eux. Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres sera disponible plus tard dans l'année ». Mais d'autres très gros jeux seraient présents.

Si l'on en croit ses dires, des portages Nintendo Switch 2 de Metaphor ReFantazio, Death Stranding Director's Cut, et de The Witcher 3 Wild Hunt seraient confirmés durant cet hypothétique Nintendo Direct de juillet 2025. Mais il y a plus encore. D'après Wood Hawker, les joueurs auraient enfin une date de sortie pour Metroid Prime 4 Beyond... ainsi qu'un teasing pour un nouveau Animal Crossing qui pourrait arriver dès 2026. « Je ne sais pas si ce sera avant ou après la sortie de Donkey Kong Bananza, mais c'est pour que tout le monde sache ce qui va sortir le reste de l'année »

Source : Nontendo Podcast.