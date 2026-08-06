Un nouveau Nintendo Direct pour bientôt ? L'information aurait été dévoilée par un informateur réputé et l'on pourrait avoir le droit à une grande annonce que les fans attendent depuis près de 10 ans déjà.

Nintendo vient tout juste de tenir un Nintendo Direct entièrement consacré à Fire Emblem Fortune's Weaves, son prochain tactical-RPG exclusif. Cependant, Big N pourrait bien créer la surprise en tenant un nouveau Direct dans le courant du mois d'août 2026. Un rendez-vous qui serait cette fois dédié à toute la scène indépendante si l'on en croit les dernières informations non officielles.

Un nouveau Nintendo Direct pour aout 2026 ?

C'est une information à prendre avec des pincettes que vient de nous lâcher Nash Weedle, un informateur qui a visé juste quelques fois, notamment en ce qui concerne Nintendo. C'est notamment l'un de ceux qui avaient annoncé Metroid Dread avant l'heure. Il revient aujourd'hui dans le podcast Attack The Backlog avec des informations concernant le prochain Nintendo Direct. Selon ses sources, après une discussion avec un développeur qui devrait apparaître durant le Direct, Nintendo préparerait un rendez-vous Indie World pour le mois d'août 2026. C'est en revanche à peu de chose près tout ce qu'a pu dire Weedle puisqu'il n'a pas mentionné de date, ni même de fenêtre et encore moins de jeu potentiel.

L'intervention de Nash Weedle dans le podcast d'Attack the Backlog

Pourquoi un Indie World en aout 2026 est probable ?

Voir arriver un Nintendo Direct Indie World dans les prochaines semaines est très probable puisque c'est le créneau que choisit chaque année Big N pour mettre en avant les jeux indépendants. Pour rappel, l'Indie World estival de 2025 a eu lieu le 7 août, on est donc en plein dedans. Le dernier Indie World de cette année a quant à lui été diffusé le 3 mars 2026. Notons toutefois que pour le moment, Nintendo n'a absolument pas communiqué sur le sujet, il faut donc prendre son mal en patience, d'autant que l'on n'a aucun indice sur ce qui pourrait être annoncé durant ce prétendu Nintendo direct Indie World.

WitchBrook pourrait bien faire une grosse annonce

Aucun indice, sauf peut-être un, comme on peut le constater de nombreux fans. L'un des jeux les plus attendus par les fans de Stardew Valley ou encore Hogwarts Legacy, s'est récemment activé plus que d'habitude, un dénommé Witchbrook. Ce simulateur de vie dans un monde teinté de magie a significativement augmenté sa communication notamment sur son Discord officiel comme l'ont remarqué de très nombreux fans. Un parallèle peut vite être fait avec le prochain Nintendo Direct puisque c'est principalement lors des gros rendez-vous de Nintendo que le jeu s'est le plus montré et ça fait déjà près de 10 ans que les fans attendent le jeu. Cette fois ça pourrait bien être la bonne.