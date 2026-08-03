Après un mois de juillet relativement calme, Nintendo reprend les hostilités avec l’annonce d’un nouveau Nintendo Direct dédié à l’un de ses jeux les plus attendus de fin 2026.

Depuis le début de l’année, Nintendo enchaîne les conférences à un rythme des plus effrénés. Il faut dire que contrairement à ce que certains affirment, les sorties s’enchaînent pour la firme japonaise, ce qui lui donne l’opportunité de dédier certaines de ses prises de parole à des titres bien précis, comme Tomodachi Life, Star Fox ou encore Splatoon Raiders par exemple. Et comme cela vient tout juste d’être annoncé : Fire Emblem Fortune’s Weave sera le prochain sur la liste.

Un Nintendo Direct dédié à Fire Emblem Fortune’s Weave annoncé

À quelques semaines de sa sortie, prévue pour le 17 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, le prochain opus de la franchise Fire Emblem va effectivement avoir droit à son propre Nintendo Direct, avec une conférence d’environ 20 minutes nous dévoilant son lot d’informations inédites sur le jeu. Lesquelles ? On l’ignore, l’éditeur n’ayant pour l’heure pas souhaité entrer dans les détails sur ce qui nous attend précisément.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’il n’y aura pas à patienter bien longtemps avant de le découvrir, puisque la conférence dédiée à Fire Emblem Fortune’s Weave sera diffusée dès demain, le 4 août 2026, sur l’ensemble des canaux officiels de Nintendo à partir de 16h (heure française). Cela comprend la chaîne YouTube officielle de la compagnie, mais aussi l’application Nintendo App, qui permettra de suivre le show directement depuis son téléphone.

Comme d’habitude avec les Nintendo Direct, on peut toutefois s’attendre à une conférence particulièrement riche en révélations, que ce soit au niveau du gameplay, dont les mécaniques seront probablement décortiquées images à l’appui ; ou encore au sujet de l’histoire, sur laquelle de nouveaux détails pourraient bien être révélés. De quoi nous offrir une belle mise en bouche à l’approche de sa sortie, donc, qui arrive désormais à vitesse grand V.

Source : Nintendo