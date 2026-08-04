Depuis le début d’année, Nintendo multiplie les prises de parole. Le constructeur japonais refera le déplacement jusqu'à Cologne à l’occasion de la Gamescom 2026, mais pas question de rester les doigts de pieds en éventail le reste de l’été. L’éditeur poursuit sur sa lancée en proposant un Nintendo Direct consacré à sa prochaine exclusivité Nintendo Switch 2 : Fire Emblem Fortune’s Weave. L’occasion d’en découvrir davantage sur un jeu qui s’était fait jusqu’ici particulièrement discret depuis son annonce. Voici le grand résumé de la présentation.

Tout ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct de Fire Emblem Fortune’s Weave

Attendu pour le 17 septembre sur Nintendo Switch 2, Fire Emblem Fortune’s Weave était donc au cœur de ce Nintendo Direct d’environ 20 minutes. Jusqu’alors, Nintendo s’était montré avare en détails, si ce n’est que le jeu nous emmènerait au plein cœur de l'Empire dagdan, au-delà de la mer de Lir, en Fódlan, prospère depuis 1 500 ans sous le règne des dieux. Sa capitale, Dagsion, accueille d’ailleurs les Jeux Héroïques, dont le vainqueur voit un vœu exaucé. L’événement attire les plus grands combattants de tout le continent, bien déterminés à en découdre pour obtenir ce qu’ils veulent. C’est notamment le cas des quatre protagonistes de Fire Emblem Fortune’s Weave : Cai, un garçon qui veut gagner pour sauver son père emprisonné ; Dietrich, un épéiste en quête d'adversaires plus forts ; Theodora, une reine poursuivant un rêve ancien pour son pays ; et Leda, une musicienne mue par la vengeance.

Il faudra d'abord choisir l'un des quatre héros proposés, un choix qui influera directement sur la trame de Fire Emblem: Fortune's Weave. Il sera en revanche possible de passer d'une trame à l'autre grâce à un mystérieux oiseau. Chaque progression sera sauvegardée afin de vous laisser suivre les quatre trames en parallèle. Petite surprise révélée lors de ce Nintendo Direct, le personnage principal et personnalisable du jeu sera en réalité le Héraut du Corbeau Pâle, qui pourra être au choix un homme ou une femme. Un être unique appelé par Sothis en personne pour empêcher la destruction du continent, qui surviendra 5 ans après les Jeux. Pour ce faire, il devra aider les quatre champions possibles et en créer une armée à l'aide des alliés rencontrés. Ou peut-être préférerez-vous aller vous battre seul contre les forces démoniaques alors que c'est presque impossible ? Le choix vous revient.

Les Capacités Ardentes et les classes de Fire Emblem Fortune’s Weave

Le cœur de l'expérience restera toutefois ses combats tactiques au tour par tour, avec des objectifs qui varieront d'un affrontement à l'autre et où le positionnement des unités sera, une fois encore, déterminant. Chaque héros, tout comme ses alliés, pourra manier plusieurs types d'armes, chacune ayant ses propres spécificités. Les épées sont simples d'utilisation mais ont une grande polyvalence, les gantelets facilitent les esquives, les lances infligent de lourds dégâts aux cavaliers, les haches compensent leur manque de précision par une puissance de frappe redoutable, tandis que la magie excelle contre les adversaires en armure. Le Nintendo Direct a d'ailleurs présenté un large éventail de ces armes et de leurs designs, certains gantelets arborant même une apparence évoquant des armes à feu.

Les capacités Ardentes, grande nouveauté de Fire Emblem Fortune’s Weave

Dans Fire Emblem Fortune’s Weave les compétences seront elles aussi déterminantes sur l’issue d’un combat. Le jeu se pare notamment des Capacités Ardentes, des capacités spéciales qui grignotent de la force vitale de ses utilisateurs pour des effets dévastateurs. Par exemple, Cai peut lancer une boule d’énergie de sa main pour enflammer une grande zone, Dietrich peut quant à lui utiliser sa cape après un déplacement pour se téléporter et franchir des obstacles, Theodora peut fendre la terre et attaquer à très longue portée quand Leda renforce ses alliés avec sa vihuela, invoquer des monstres et bien plus encore. Tout ça au prix de plusieurs points de vie. Il sera possible de remonter le temps après un tour pour mieux affiner sa stratégie, ce qui devrait le rendre Fire Emblem Fortune’s Weave un peu plus accueillant pour les nouveaux venus.

Les classes réparties en trois catégories

Chacun des quatre héros pourra aussi changer de classe, allant du Shido, au Cavalier bardé à l'Évêque, chacune changeant drastiquement les statistiques du personnage, les armes qu’il peut utiliser ou encore leur portée d’attaque. Le Nintendo Direct a d’ailleurs révélé que les classes seront divisées en trois catégories, Novice (Gladiateur, Devin ou Cavalier Ornius), Avancé (Combattant cuirassé, Soldat ailé, Aurige) et Elite (Cataphractaire, Gardien, Cavalier Cornac, Cavalier Dragon etc).

Les activités entre chaque combat montrées lors du Nintendo Direct

Comme toujours les joueurs pourront vaquer à leurs occupations entre deux combats. L’arène permettra aux unités de recevoir un entraînement supplémentaire une fois par semaine, fortement utile pour apprendre à manier des armes plus puissantes. Lors des jours de combat, il sera aussi possible de regarder les autres équipes s’affronter pour mieux cerner le style de vos adversaires. La Rue commerçante permettra d’ailleurs de se ravitailler et d’améliorer ses armes avec des matériaux glanés au cours de l’aventure.

Il sera également possible de quémander les faveurs des dieux pour obtenir plusieurs bénédictions en combat, pouvant réduire les dégâts subis ou ceux infligés, ou même passer des examens d’aptitude pour améliorer les statistiques des personnages. Sans oublier les quêtes et le recrutement, mais aussi l’auberge qui permettra de passer le temps automatiquement en accumulant des matériaux et de l’expérience automatiquement. Le Nintendo Direct a également pris le temps de présenter certains dialogues de soutien.

Des combats en tour par tour classiques lors des donjons

Le Nintendo Direct de Fire Emblem Fortune’s Weave a également mis en avant la carte du monde. Rassembler des informations, parcourir les villes et voyager avec ses alliés pour améliorer toujours plus leurs techniques de combat sont autant d’activités qui animeront vos pérégrinations sur la map monde. Sans compter sur les escarmouches et l’exploration en donjon, qui permettra d’ailleurs de prendre part à des combats au tour par tour classiques. Chacun des quatre héros aura aussi des compétences utiles sur la carte du monde. L’un pourra révéler la position des ennemis cachés quand un autre pourra recruter des alliés en ville pour les envoyer récolter des ressources.

Source : Nintendo Direct