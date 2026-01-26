Après la première conférence Xbox de l'année sous la forme de son désormais traditionnel Developer Direct jeudi dernier au soir, permettant de découvrir Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation, Kiln et Fable, c'était ce dimanche après-midi au tour de Big N de tenir son premier Nintendo Direct de 2026, mais avec un objectif tout autre. En lieu et place de la présentation de nouveaux jeux qui allaient garnir la Switch 2 au fil des prochains mois, il était cette fois question de faire la promotion d'un projet qui tient très à cœur pour le légendaire Shigeru Miyamoto : Super Mario Galaxy Le Film. Récapitulons tout cela.

Un Nintendo Direct qui a mis des étoiles plein les yeux pour Super Mario Galaxy Le Film ?

Après un précédent Nintendo Direct déjà centré sur l'adaptation au cinéma de Super Mario Galaxy, toujours avec le talentueux studio Illumination à l'animation, la dernière conférence en date permettant d'en apprendre encore plus sur ce film à paraître dans les salles obscures le 1er avril 2026 chez nous. Et Big N avait beaucoup à en dire pendant un peu moins d'une dizaine de minutes (pour une trentaine d'attente). Une grande partie de la présentation s'intéresse plus précisément à l'iconique Yoshi et la relation qu'il va construire avec Mario et Luigi au fil du film. C'est d'ailleurs lui que la nouvelle affiche du film met particulièrement en avant.

Outre la confirmation de la présence et de l'importance de Yoshi dans Super Mario Galaxy Le Film, le nouveau Nintendo Direct consacré à celui-ci nous a également offert un premier aperçu d'autres personnages emblématiques de l'univers du plombier moustachu : Birdo et Mouser de Super Mario Bros 2, mais aussi du célèbre Lakitu, qui va visiblement aussi faire des misères à nos héros sur le grand écran.

Enfin, qui dit une grande importance consacrée à Yoshi dans ce nouveau Nintendo Direct dédié au film Super Mario Galaxy implique également la présence de variantes bien connues de Mario et Luigi. La présentation se termine en effet sur un clin d'œil appuyé à l'excellent Yoshi's Island, puisqu'on y aperçoit le dinosaure affronter un T-Rex pour protéger Bébé Mario et Luigi. Comment tout cela va se goupiller dans un seul et même film, rendez-vous le 1er avril 2026 chez nous au cinéma pour le découvrir, alors que le Nintendo Direct confirme qu'il est actuellement en post-production.

Source : Nintendo sur YouTube