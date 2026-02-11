Depuis le début de l'année, s'il y en a bien un qui est plus bavard que les autres, c'est bien Nintendo. La firme nous a habitués à révéler ses nouveautés au compte-gouttes quitte à faire plusieurs Nintendo Direct pour chacun et ces dernières semaines n'ont pas dérogé à la règle. On a eu un petit rendez-vous pour un nouveau trailer de Super Mario Galaxy, un autre bien plus long et centré sur Tomodachi Life pour enfin nous conduire sur une plus grosse conférence qui a mis en avant les jeux des développeurs tiers. Mais si l'on en croit les rumeurs, ce ne serait pas encore terminé puisqu'un autre Nintendo Direct pourrait bien être diffusé très prochainement.

Un nouveau Nintendo Direct avec un gros jeu attendu depuis des années ?

Évidemment, pour le moment, tout n'est que spéculation. Nintendo n'a strictement rien officialisé, mais des informateurs connus dans le milieu affirment que quelque chose arrive. C'est dans un de leurs podcasts que Attackdabacklog et Nash Weedle ont déclaré qu'un Nintendo Direct serait en route pour la troisième semaine de février. Selon leur source, la même qui avait déjà vu juste au sujet de Donkey Kong Bananza, un nouveau Mario 3D serait au centre de ce prochain rendez-vous.

Ça fait maintenant près de dix ans qu'il n'y a pas eu de Mario 3D, le dernier étant Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Les rumeurs autour d'un retour de la licence à la 3D se multiplient ces derniers mois, mais jusqu'ici, aucune n'avait été aussi précise quant à une potentielle annonce. On tempérera toutefois ces nouvelles informations puisqu'elles ne sont évidemment pas officielles, mais aussi parce que les informateurs en question ont déjà fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il n'empêche qu'un Nintendo Direct qui se concentrerait sur les prochaines exclusivités de la marque pourrait frapper très fort en ce début d'année et ce n'est pas la première fois qu'il est mentionné puisqu'un autre informateur en avait déjà parlé il y a quelques jours.

Ce qui est sûr, c'est que l'actualité de Nintendo est bouillante. Après plusieurs Nintendo Direct, ce sera prochainement au tour de la licence Pokémon de nous faire des annonces lors du Pokemon Day. Et si l'on s'attend évidemment à quelques petites choses loufoques comme chaque année, tout le monde espère bien avoir des nouvelles de la GEN 10 de Pokemon qui devrait prochainement arriver sur Nintendo Switch 2.

Source : Youtube