À quand le prochain Nintendo Direct pour faire le plein d'annonces Switch ? La nouvelle conférence semble se rapprocher de plus en plus selon un journaliste.

Après les récents Xbox Partner Showcase et State of Play, on s'attend à un Nintendo Direct pour boucler la boucle. D'ailleurs, il y a une rumeur très insistante qui mentionne que le constructeur japonais tiendra un nouvel événement numérique dès ce mois de février, ce qui laisse peu de temps mine de rien. Récemment, le journaliste Jeff Grubb a corroboré ces bruits de couloir, mais a tempéré d'entrée les attentes pour éviter que les joueuses et joueurs ne tirent des plans sur la comète. Aujourd'hui le prochain Nintendo Direct se confirme toujours plus, et c'est pour bientôt.

Le Nintendo Direct de février 2025 semble encore se confirmer

Alors qu'un Pokemon Presents devrait avoir lieu pour le Pokémon Day selon un leak de Niantic, la rumeur d'un Nintendo Direct enfle un peu plus. Plusieurs sources s'accordent à dire que cette prochaine conférence se tiendrait donc en février, mais qu'il ne faudrait pas s'attendre à des annonces folles. NateTheHate, qui avait notamment révélé la date exacte de la première (brève) présentation de la Nintendo Switch 2, avait déclaré que ce serait une présentation centrée uniquement sur les derniers jeux de la Switch actuelle. De son côté, Jeff Grubb avait évoqué un Partner Showcase... avec Hollow Knight Silksong ? Au point où en sont les fans, le rêve est toujours permis.

Au-delà de l'arlésienne de la Team Cherry, on pourrait avoir des nouvelles de Metroid Prime 4, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition et Pokemon ZA dans ce nouveau Nintendo Direct. Au détour de son bilan financier, Big N a en effet confirmé que ces trois titres étaient toujours attendus pour 2025. En sachant que la version ultime de Xenoblade est déjà datée au 20 mars 2025. Mais il pourrait y avoir une petite surprise selon le leaker PH Brazil qui affirmé qu'une « dernière exclusivité majeure d'une franchise adorée, mais un peu niche, pour la première Switch » pourrait être dévoilée au cours de l'événement.

Dans un post sur Famiboards, PH Brazil a en tout cas affirmé de nouveau qu'il y aurait bien un Nintendo Direct en février 2025. « Ma source insiste toujours sur le fait qu'il y aura une forme de Direct ce mois-ci » fait-il savoir. Faut-il espérer quoi que ce soit sur la Nintendo Switch 2 ? Dans la mesure où il y aura un Direct le 2 avril 2025 à 15h00 (heure française), et vu les mises en garde des insiders, ça parait vraiment très peu probable.

Source : Famiboards.