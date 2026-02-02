Les rumeurs autour du premier véritable Nintendo Direct de l’année continuent d'enfler. Selon les derniers bruits de couloir, Big N aurait plus d’une surprise dans son sac.

Les rumeurs autour d’un Nintendo Direct continuent de s’intensifier. Les sources habituellement bien informées semblent désormais unanimes. La firme de Kyoto préparerait sa première véritable prise de parole de l’année d’ici la fin de la semaine. La date du 5 février 2026 revient avec insistance, mais Nintendo pourrait bien voir encore plus grand que prévu. Une seconde surprise aurait en effet été dévoilée en amont de l’événement.

Deux Nintendo Direct en février 2026 ?

AttackTheBacklog, NateTheHate, et désormais VGC. Trois sources généralement bien informées sur les plans des papas de Mario sont toutes d'accord sur un point. Un nouveau Nintendo Direct devrait bien avoir lieu cette semaine. Selon ces mêmes sources, il faudrait toutefois s’attendre à une conférence centrée sur les prochains jeux des partenaires du constructeur. Entre FF7 Rebirth, Witchbrook, The Duskbloods, le portage d'Elden Ring, ou même Clair Obscur Expedition 33, les candidats très attendus sur Nintendo Switch 2 ne manquent pas. Pour autant, l’attente avant les prochaines grosses exclusivités maison pourrait ne pas être aussi longue qu’escompté. D’après d’autres sources d’AttackTheBacklog, un second Nintendo Direct, plus traditionnel, serait attendu d’ici la troisième semaine de février 2026. Une autre prise de parole serait également envisagée courant mars. En revanche, cela ne coïnciderait pas nécessairement avec le 10 mars, journée traditionnellement dédiée à Mario.

Ce prochain Nintendo Direct général pourrait d’ailleurs être l’occasion de découvrir enfin le premier jeu Mario 3D de la Nintendo Switch 2, si l’on en croit ces mêmes sources. On peut également s’attendre à l’annonce des dates de sortie de plusieurs exclusivités majeures, à l’image de Fire Emblem Fortune’s Weave ou Yoshi and the Mysterious Book, pour ne citer qu'eux. Rumeurs obligent, toutes ces informations sont évidemment à prendre avec les plus grandes précautions en l’absence d’annonce officielle de la part de Big N. Si un Nintendo Direct de type Partner Showcase devait bien avoir lieu cette semaine, sa confirmation ne serait désormais plus qu’une affaire de jours.

The Duskbloods, l'exclusivité Nintendo Switch 2 de FromSoftware ©FromSoft.

Et vous, quels jeux aimeriez-vous voir lors du premier Nintendo Direct de 2026 consacré aux annonces des partenaires ?

Source : VGC, AttackTheBacklog