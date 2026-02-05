Dans quelques heures, Nintendo et ses partenaires feront la lumière sur les prochains jeux du catalogue de la Nintendo Switch 2. Plusieurs annonces du Nintendo Direct pourraient avoir été dévoilées à l’avance.

C’est le grand jour ! À 15 heures tapantes, Big N tiendra sa première grande prise de parole de l’année à l’occasion d’un Nintendo Direct au format Partner Showcase. Les éditeurs tiers tireront chacun la couverture à eux le temps d’une présentation d’une trentaine de minutes qui s’annonce déjà riche en révélations… et surtout en portages. Ces derniers jours, les insiders les plus réputés lorsqu’il s’agit de la firme de Kyoto y sont tous allés de leurs indiscrétions, et à l’approche de l’événement, plusieurs annonces majeures du Nintendo Direct auraient déjà leaké.

Plusieurs annonces du Nintendo Direct dévoilées à l'avance

Il se pourrait donc fortement que ce Partner Showcase de Nintendo mette à l’honneur plusieurs portages particulièrement attendus. A commencer par FF7 Rebirth, attendu au tournant depuis la sortie fin janvier de la première partie de la trilogie de remakes sur Nintendo Switch 2, qui a impressionné aussi bien les joueurs que les experts. Reste à savoir si Square Enix parviendra à confirmer l’essai avec un épisode bien plus gourmand et qui plus est entièrement en monde ouvert. Les premiers éléments de réponse pourraient être dévoilés lors de ce Nintendo Direct, prévu, rappelons-le, le 5 février à 15 heures, heure française. C’est en tout cas ce qu’affirme NateTheHate, à l’origine de la fuite concernant la tenue même de ce Nintendo Direct et généralement bien renseigné, avançant même qu’une possible fenêtre de sortie pour l’été 2026 pourrait être annoncée.

Selon ses informations, d’autres grands RPG de ces dernières années seraient également en préparation pour la Nintendo Switch 2 et prêts à être officialisés à l’occasion de l’événement. Des portages de Metaphor ReFantazio, nouvelle licence originale des créateurs de Persona, de FF16 ou encore de Clair Obscur seraient ainsi en développement. Leur présence lors de ce Nintendo Direct est donc très probable selon l’insider, mais non garantie. En revanche, un titre semble quasiment assuré de se montrer dans sa version Nintendo Switch 2 : Hollow Knight.

Bande-annonce en anglais

Vers un shadow drop « qui tue »

L’organisme de classification PEGI a en effet listé le portage sur son site il y a quelques minutes à peine, au moment où ces lignes sont écrites, laissant peu de place au doute quant à une annonce imminente, lors du Nintendo Direct. Autre promesse, évoquée cette fois par le site spécialisé SwitchForce, celle d’un shadow drop « qui tue ». Les prétendants sont trop nombreux pour faire de quelconques spéculations, donc on vous dit rendez-vous cet après-midi pour découvrir les jeux qui accompagneront les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 au cours des prochains mois. D'ici-là, comme toujours, les pincettes et le conditionnel sont de rigueur.

Source : NateTheHate, Switchforce